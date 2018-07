Vier Männer schoben einen Schlitten an. Auf dem Bildschirm sah es grazil und possierlich aus: Die Puppenleiber bewegten sich rhythmisch, Marionettenarme, Marionettenbeine pendelten umher, Handschuhfäuste umkrallten den Bob, das Mondeis blitzte, und als der Schlitten in Fahrt kam, zerbrach ein anfeuerndes Gebrüll die mitternächtliche Stille. Der Bremser, ein Gliedermanns-Schatten, sprang aufs Gefährt: am unteren Bildrand erschien die Leuchtziffernschrift; wenn sie so schnell wie bei der Probefahrt sind, hatte der Sprecher gesagt, könnten sie sich unter den Ersten plazieren.

Medaille für Deutschland: Die Betrachter lehnten sich im Sessel zurück, verglichen, von Kurve zu Kurve, die Zeit mit den Resultaten der anderen Bobs, errechneten den Hundertstel-Vorsprung und verfolgten den Weg des goldenen Zeigers auf der eingeblendeten Graphik: Neunundvierzig Sekunden, noch eine halbe Minute, dann sind sie am Ziel.

Die Kurven hatten romantische Namen; Bäume und Köpfe verdeckten den Ausblick auf Schleifen, Serpentinen und weiße Spiralen; der Bob verschwand, und als er wieder auftauchte, ein letztes Mal für eine zehntel Sekunde, sah man einen Spielzeugschatten, eine winzigschwarze Kutsche über den Bahnrand gleiten, irgendwo ins Dunkle hinein. Der Sprecher redete weiter, wir wissen so wenig wie Sie, die Leuchtschrift erlosch, die Pausen zwischen Satz und Satz wurden länger und länger; müssen mit allem rechnen und können nur hoffen hieß die Devise; eine Trauerflor-Stimme, wir haben einen Boten zur Unfallstelle geschickt, überbrückte das Schweigen.

Später kamen euphemistische Kommuniqués, leichte Verletzungen, und der Sprecher interpretierte, indem er das Wörtchen leicht durch Prellung und Schürfung ersetzte. Aber er kannte sich aus und, da er um zirzensische Gewohnheiten wußte und das Gesetz der Veranstalter durchschaute, das da besagt: Erhalte vor allem die Zuschauer bei Laune, sie haben gezahlt und dürfen erwarten, daß man ihnen nicht die Freude am Spektakel nimmt, blieb er skeptisch und kommentierte die Verlautbarung mit einem nüchternen hoffentlich stimmt es.

Bald darauf sah man dann die Aufzeichnung der mitternächtlichen Fahrt, aber man sah sie mit anderen Augen: Das Puppenspiel gewann grimmigen Ernst; der wissende, den Ausgang kennende Betrachter erblickte, während er dem Muskelspiel der Quadriga zusah, zugleich das, Bild der leblosen Gruppe, fünfzig Sekunden später im Wald; der Bob wurde zum Charonsnachen, die Routinefahrt zum Todesritt; und dann die Hoffnung, die sinnlose Hoffnung, es könnte beim zweiten Mal besser geraten, die Hoffnung, die vier würden sich noch einmal besinnen, innehalten, und eine Minute lang, die Zeit überspringend, das Wissen von Millionen Zuschauern teilen ...

Die leichten Verletzungen haben sich als ernst herausgestellt, hieß es am Schluß der Sendung, der Lenker ist ohne Bewußtsein. Die Betrachter am Bildschirm waren den letzten fünfzig Sekunden, bewußt erlebten Sekunden eines Menschen, gefolgt. Sie bezeugten den Tod eines Mannes, den sie eben noch, eine Minute zuvor, beim Schneestampfen, Bobschwingen, Atemsprudeln und Aufspringen erblickt hatten.

Römischer Zirkus, Tod im trauten Heim, keine Rede von Sport. Momos