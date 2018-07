Von Petra Kipphoff

Ein freundlich dreinblickender Herr mittleren Alters, auf den ersten Blick als Engländer erkennbar, ging am Vormittag der Basler Vernissage im offenen, leicht patinierten Regenmantel unauffällig durch die Ausstellungsräume: Graham Sutherland, lässig und doch nicht salopp, wirkt wie einer von jenen Londonern, die täglich um die Mittagszeit aus den großen Bankgebäuden der City hervorquellen. Höflich gibt er Fragenden Auskunft über dieses monumentale Werk, das einen beim Gang durch die Räume zu überfallen scheint, reduziert großangelegte Fragen auf kleine, präzise Auskünfte, ist so selbstverständlich in seiner Bescheidenheit, daß er dadurch keinen Zoll von seinem Selbstbewußtsein einbüßt.

Zwischen Moore und Bacon, mit denen zusammen er verantwortlich ist für ein großes, englisches Dreigestirn in der Kunst unseres Jahrhunderts, nimmt Sutherland eine Mittelstellung ein. Seine Bilder haben sowohl etwas von der mythischen Qualität Moores wie auch von dem Surrealen, Halluzinatorischen Bacons.

Es ist beim internationalen Gebaren in der Kunst erstaunlich, daß weder Sutherland noch Bacon noch Moore sich so recht in die kontinentalen Kategorien der Kunst einfügen lassen wollen, daß man aber unter den dreien nicht nur Gemeinsamkeiten feststellen kann, sondern daß es etwas spezifisch Englisches, dem Expressiven und Romantischen Zugeneigtes in ihrer Kunst gibt.

Die Basler Ausstellung, mit ihren rund 140 Werken (fast nur Ölbilder) aus den Jahren 1935 bis 1965 nicht nur umfassend, sondern auch auf dem letzten Stand der Dinge, gibt Auskunft über das Englische an Sutherland und über ihn selber, seine Wandlungen, die freilich nie, soll man auch das englisch nennen, Brüche oder Kehrtwendungen bedeuten, sondern sich immer an einer kontinuierlichen Linie orientieren.

Sir Herbert Read nannte ihn einen landscapist". Sutherland steht damit in der Nachfolge einer großen englischen Tradition. Das Interesse an der Natur schließt den Menschen beinahe wie von selbst aus – Sutherlands Porträts sind da kein Gegenbeweis, sie sind Auftragsarbeiten, die zeigen, daß Sutherland auch ein versierter Handwerker ist.

Die Natur als Thema taucht bei Sutherland zunächst noch verhältnismäßig unprofiliert und allumfassend auf. Gewiß, es gibt da einen wohl von Picasso nicht ganz unbeeinflußten "Roten Baum" von 1937, der in seiner Abstraktheit recht konkret ist. Aber sonst überwiegen in den frühen Jahren gleitende Formen im Stil der "Welsh Landscape" (1936) und "Welsh Landscape with Roads" (1936). Das poetischste dieser frühen Bilder heißt"Entrance to Lane" (1939): ein sehr romantisch anmutendes Werk mit schwingenden Gelb-, Grün- und Braunflächen, die sich auf eine Mitte zu konzentrieren scheinen und in die von oben ein herbstliches Gewirr aus Ästen, Blättern und kugeligen Früchten hereinhängt. Aus dem Jahr 1938 datieren dann aber Bereits vier Studien "Gorse on Sea Wall" (Stechginster auf Klippe), und von 1939 ist dann das Ölbild"Gorse on Sea Wall", wunderbar ausbalanciert in den Farben und in den für Sutherland so typischen Stachelformen. Sutherland der "landscapist" wird hier in seiner Eigenart schon sehr deutlich.