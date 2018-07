Inhalt Seite 1 — Verknackste Haxen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerd Kreyssig

In den Alpen ist Hochsaison. Die Hotels sind bis unter den Dachfirst ausverkauft, und alles ist ein bisserl teurer. Wer nicht schon viele Monate im voraus Quartier gemacht hat, kann nur hoffen, daß der Hotelportier sagt: „Sie haben Glück, die Dame von Zimmer 307 hat sich heut’ s’ Haxerl gebrochen, net weiter schlimm, ein ganz normaler Bruch, ihr Bett ist soeben frei geworden.“

Brechen sich Damen eher das „Haxerl“ als Männer? Endet der Skiurlaub für Untrainierte eher im Gipsverband als für Trainierte? Sollten Herren über sechzig die Piste meiden. Sind die neuen Skistiefel und Skibindungen besonders geeignet für Achillessehnenrisse? Was ist die häufigste Ursache von Skiunfällen: die Massen auf den Pisten, die eisigen Buckelhänge oder die „Kaltstarts“ nach der Liftauffahrt? Ist die Skifahrerei nicht schlichtweg ein höchst gefahrvolles Vergnügen?

Derlei Fragen bewegen die Million Skifahrer anscheinend weit weniger als jene, die noch nie einen Ski angeschnallt haben. Immerhin wurde erst kürzlich gemeldet, daß auf vereister Abfahrt im Berchtesgadener Land zwei Skiläufer zu Tode stürzten, zwei weitere starben in Tirol mitten auf der Piste an Herzinfarkt. Ein Schweizer Professor sagte zum Thema „Sicherheit beim Skilaufen“, in vielen Betrieben fehle an jedem Wintermontag ein „nennenswerter Prozentsatz“ der Belegschaft. Grund: Beinbrüche, Muskelzerrungen, Blessuren und Erkältungen. Ein österreichischer Medizingelehrter stellte eine andere Diagnose. Er meinte, daß bei Skilehrern Bandscheibenbeschwerden unausbleiblich seien. Grund: Das viele Wedeln schade der Wirbelsäule.

Gefahren über Gefahren! Doch Sportärzte, die selbst gelegentlich auf den Brettern stehen, sehen die Skifahrerei nüchterner. Nicht nur, daß bei ihrer Argumentation die Pluspunkte – Bewegung, frische Luft, intensive Atmung – nicht zu kurz kommen, sie geben auch zu bedenken, daß im Vergleich zu der rapid wachsenden Zahl von Skiläufern die Unfallkurve keineswegs im gleichen Maß ansteigt und daß das Gros sehr viel besser und sicherer fährt als etwa vor zwanzig oder dreißig Jahren. Dazu haben erstens die Sicherheitsbindungen beigetragen, auch wenn sie keineswegs narrensicher sind. Alle Erfahrungen der Experten widerlegen sogar die naheliegende Vermutung, daß Skifahrer in dem Bewußtsein, eine „Sicherheitsbindung“ an den Füßen zu haben, sehr viel leichtsinniger bergab brausen und dabei sich und andere um so mehr gefährden. Und zweitens: Von Anfängern wie auch von Fortgeschrittenen werden heute unvergleichlich mehr als früher die Skikurse besucht, werden für ein paar Stunden „zum Einfahren“ Skilehrer engagiert, und haben schließlich die Seilbahnen und Lifts wesentlich dazu beigetragen, daß der Skiläufer das Abfahren schneller erlernt.

Man kann den Ärzten und Bergwachtleuten nicht den Vorwurf machen, sie würden die Verletzten der Schneepiste nicht gewissenhaft unter den Röntgenschirm nehmen. Wenn’s passiert ist, wird in vielerlei Hinsicht Buch geführt. So kam man zu der Erkenntnis, daß durch den hochschäftigen Skistiefel sich zwar die Zahl der Knöchelfrakturen verringert, aber wenn beim Sturz die Sicherheitsbindung nicht aufspringt, dann brechen nicht selten Schien- und Wadenbein oder reißt bei einem Frontalsturz die Achillessehne. Gerade dieser Sehnenriß, den man früher kaum kannte, häuft sich in den letzten Jahren. Bei mehr als 70 Prozent aller Skiunfälle wird das Bein verletzt, und zwar vom Knie abwärts. Frauen, so haben die Ärzte festgestellt, verletzen sich auffallend oft das Knie. Dafür sei die „physiologische X-Beinstellung der Frau“ verantwortlich. Bei Männern nehmen die Schulterverletzungen zu, was in erster Linie auf die neue Skilauftechnik zurückgeführt wird.

Über die Knochen und Sehnen, die sich das Skivolk bricht, reißt oder mit den Stahlkanten zerschneidet, gibt es konkrete Angaben aus allen Alpenländern. Wie die Behandlung sein soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Auf dem Kongreß der Internationalen Gesellschaft für Ski-Traumatologie werden jeweils scharfe Kontroversen zwischen den Verfechtern der konservativen, also nichtoperativen, und der operativen Methoden ausgetragen.