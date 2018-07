Von Otto F. Beer

Wien durchläuft eine Sparsaison. An ihrem Beginn verkündete der Unterrichtsminister, die angestrengte Lage des Staatshaushalts mache Abstriche im gesamten Kulturbudget nötig.

Nun sind im Bundesministerium für Unterricht die Agenden der staatlichen Kunstpflege mit denen des Schulwesens verquickt. Gerade jetzt schickt Österreich sich an, das neunte Schuljahr einzuführen. Lehrermangel, Hochschulmisere und der schlechte Bauzustand mancher Unterrichtsanstalten brachten es mit sich, daß fast die gesamte Summe, die einzusparen dem Ressort vom Finanzminister aufgetragen worden war, der Kunstpflege aufgehalst wurde.

Die staatliche Subventionstätigkeit geht in Österreich vielleicht noch weiter als anderswo. Nicht nur Bundestheater und -museen profitieren von ihr, auch die nicht mehr ganz zu Recht so bekannten Privattheater sind auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen.

Wenn nun das Unterrichtsressort von einem Minister verwaltet wird, der von Haus aus nicht sehr musisch ist und der überdies – nicht ganz zu Unrecht – sagt, am Schulwesen dürfe unter keinen Umständen gespart werden, müssen sich solche Einschränkungen nach Art einer Kettenreaktion auf das gesamte Kulturleben fortpflanzen.

Was man im Herbst noch nicht völlig übersehen konnte, wird nun in der Spielzeitmitte offenkundig: Es ist eine spannungsarme Saison, in der insbesondere alles Neue und nicht von vornherein als Kassenschlager Einzustufende gerne vermieden wird.

Das Burgtheater mußte nicht weniger als fünf Neuinszenierungen aus seinem Spielplan streichen. Die deutschsprachige Erstaufführung von Billetdoux’ „Il faut passer les nuages“ fiel bei dieser Gelegenheit an Mannheim.