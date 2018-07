Ein angemessenes Angebot

Kleinaktionäre der Zweirad-Union AG, Nürnberg, können sich zum Kurs von 250 Prozent abfinden lassen. Die Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt, hatte Mitte Januar fast 80 Prozent des 7 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals der Zweirad-Union von der Faun-Werke AG zum Kurs von 230 Prozent übernommen und versucht jetzt, die restlichen Aktien in ihren Besitz zu bekommen. Mit Rücksicht auf die Ertrags- und Vermögenslage der Zweirad-Union ist nach Ansicht der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz das Abfindungsangebot als angemessen anzusehen.

Monatliche Zinsausschüttung

Wenn ein Anleger beabsichtigt, 12000 Mark in 7prozentigen festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, so kann er bei einer entsprechenden Auswahl der Papiere erreichen, daß ihm monatlich 70 Mark an Zinsen gutgeschrieben werden. Die Vereinsbank in Hamburg hat ein entsprechendes Musterportefeuille zusammengestellt. Für den Fall, daß die darin enthaltenen Wertpapiere bis zum Rückzahlungstermin im Besitz des Anlegers bleiben, ergeben sich zusätzlich zur laufenden Verzinsung noch für 250 Mark Kursgewinne.

Wende bei den Goldmünzen

Nach Ansicht der Goldmünzen-Experten scheint der Anstieg der Goldmünzenpreise allmählich zum Stillstand zu kommen. Jedenfalls raten sie dazu, etwaige Kaufwünsche zunächst zurückzustellen. Immerhin ist das Zehnmarkstück in den letzten Tagen noch um 2 auf 112 Mark gestiegen, das Schweizer Zehnfrankenstück von 85 auf 95 Mark. Dagegen verbilligte sich das holländische Zehnguldenstück von 42,50 auf 42,25 Mark.

Geld zurück

Die freiwillig versicherten Mitglieder der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) können, wie jetzt festgestellt wurde, durch schriftlichen Antrag für alle familienhilfeberechtigten Angehörigen auf Leistungen verzichten – z. B. wenn eine Privatversicherung abgeschlossen ist – und haben dann nur den Beitrag ihrer Klasse ohne Familienangehörige zu zahlen. Damit hat die DAK mit der Barmer Ersatzkasse gleichgezogen. Sie hatte bisher Beitragsforderungen gegenüber dem fraglichen Personenkreis notfalls eingetrieben, Wer solchem Druck nachgegeben hat, wird seine Forderungen gegenüber der DAK jetzt geltend machen können, und zwar – kostenfrei – auf sozialgerichtlichem Wege.