Mehr und mehr setzt sich die Auffassung durch, daß die Altersversorgung der Arbeitnehmer vergleichbar sein sollte mit derjenigen der Beamten. Das zeigt sich nicht nur in der betrieblichen Altersversorgung und den Zusatzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes. Auch die meisten Lebensversicherungsverträge von Arbeitnehmern sind bewußte Aufstockungen des zu erwartenden öffentlich-rechtlichen Rentenanspruchs. Neuerdings ist ein Versorgungswerk des Versorgungsverbandes bundes- und landesgeförderter Unternehmen e.V.“ (VBLU) bemüht, auch für die Arbeitnehmer in unmittelbarer Nachbarschaft des öffentlichen Dienstes diese Versorgungslücke zu schließen.Bezeichnenderweise arbeitet dieses Versorgungswerk jedoch nicht nach dem Umlageverfahren, sondern mit Kapitaldeckung. Die Frage drängt sich auf, was mit denjenigen Arbeitnehmern geschieht oder geschehen könnte, die weder durch öffentlich-rechtliche noch durch betriebliche Versorgungszusagen über den Sozialversicherungsanspruch hinaus gesichert sind.

Die Beamtenpension stand schon Pate bei der Rentenreform des Jahres 1957. Übernommen wurde von ihr das Prinzip der laufenden Anpassung der Pensionen an die erhöhten Bezüge der Aktiven. Das Niveau der Beamtenversorgung wurde jedoch nicht erreicht. Die Beamtenpension beläuft sich in der Spitze auf 75 Prozent der Endbezüge, wegen des häufig vorzeitigen Ausscheidens im allgemeinen auf etwa 70 Prozent. Die Sozialversicherten erhalten nach normalem Arbeitsleben heute nur etwas weniger, als 50 Prozent der Arbeitsbezüge, künftig wohl allenfalls noch 45 Prozent. Zwischen den Pensionen der Beamten und den Renten der übrigen Arbeitnehmer klafft also immer noch eine Lücke von etwa 25 Prozent.

Für einen Teil der Arbeitnehmer wird diese Lücke durch Zusatzversorgungswerke und Pensionskassen des öffentlichen Dienstes und betriebliche Versorgungszusagen und Unterstützungskassen geschlossen. Experten schätzen, daß mindestens zehn Millionen Arbeitnehmer von solchen Institutionen erfaßt werden, die insgesamt mehr Deckungskapital aufweisen als die gesamte Rentenversicherung.

Blieben noch etwa zehn Millionen meist in mittleren und kleineren Betrieben Beschäftigte, für die bisher kaum zusätzliche Maßnahmen getroffen wurden. Wollte man die Lösung über die Sozialversicherung suchen, so müßten deren Beiträge um etwa zehn Einkommensprozente von demnächst wohl bald etwa 20,5 Prozent (einschließlich der 4,5 Prozent, die der Bund für die Beiträge zuschießt) auf über 30 Prozent steigen. Schon diese Größenordnungen werden schrecken. Es wäre daher zu prüfen, ob das neue Versorgungswerk billiger arbeitet.

Ihm kommt zugute, der Zinsertrag von durchschnittlich 6,6 Prozent der zehn privaten Lebensversicherungsunternehmen, die an diesem Versorgungswerk beteiligt wurden. Auf diese Weise ist hier auch eine gewisse Dynamik gewährleistet. Um etwa drei Prozent jährlich werden sich nämlich auch die Leistungen dieses Versorgungswerkes erhöhen. Außerdem kann jeder Arbeitnehmer, der aus dem Betrieb oder dem Versorgungswerk ausscheidet, das für ihn zinsbringend angesammelte Kapital einschließlich der Arbeitgeberleistung realisieren. Dadurch wird ihm der Betriebswechsel erleichtert, den die betriebliche Versorgungszusage meist erschwert.

Die Frage ist allerdings, ob der einzelne im Falle einer solchen Kapitalauszahlung die Summe auch weiterhin in seine Altersversorgung investiert oder konsumiert. Auch ist zu fragen, ob mit einem Beitrag von 6,9 Prozent, den die Arbeitgeber zu zwei Dritteln tragen, auf die Dauer die Lücke zu dem 70-Prozent-Anspruch der Beamten geschlossen wird. Das wird sicherlich dann nicht der Fall sein, wenn die Lohn- und Gehaltsentwicklung weiter inflationistischen Charakter trägt. Insofern kommt diesem, unter den Fittichen des Bundesfinanzministeriums unternommene Versuch, zusätzliche soziale Sicherheit auf privatwirtschaftlicher Basis zu bieten, erhebliche Bedeutung zu.

Sollte das neue Versorgungswerk und der mit ihm unterstrichene Bedarf an sozialer Sicherheit im Bereich der freien Wirtschaft als Initialzündung wirken, so würden sich die Betriebe höheren zusätzlichen Kosten gegenübersehen. Vielleicht wäre in solchen Fällen eine Lohnpause angebracht. Die Arbeitnehmer kämen dabei nicht zu kurz, tauschten sie doch für eine höhere Lohnzusage eine höhere Versorgungszusage ein. Die Volkswirtschaft aber bliebe von verstärkter Nachfrage verschont und hätte statt dessen eine zusätzliche Kapitalbildung zu erwarten, auf die sie so dringend angewiesen ist. Hanns Meenzen