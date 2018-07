Die Chemiefaserproduzenten hatten im vergangenen Jahre eine bittere Pille zu schlucken: im Bereich der Synthesefäden und -fasern gab es auf dem europäischen Markt erstmals nennenswerte Diskrepanzen zwischen den vorhandenen Kapazitäten und dem Verbrauch. Man habe zwar ein gewisses Auseinanderklaffen in der Entwicklung seit Jahren vorausgesehen, aber die Überkapazitäten, vor allem im Bereich der Polyamidfäden Perlon und Nylon seien größer als erwartet, erklärte der Vorstandsvorsitzer der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, Dr. Ernst Hellmut Vits.

Der weltweite Investitionsboom in dieser Branche hat insbesondere in den EWG-Ländern seinen Niederschlag gefunden. Hier vergrößerten nicht nur die eingesessenen Chemiefaserunternehmen ihre Produktionsanlagen, es kamen auch noch Neugründungen englischer und amerikanischer Firmen hinzu, die nun an dem zu großen Kleid der Produzenten mitgewebt haben. „Die Frage der Ausnutzung der Kapazitäten wird künftig eines der entscheidenden Probleme unseres Wirtschaftszweiges sein“, erklärte jetzt