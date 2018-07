Das Jahr 1966 hat für den Aktionär mit einer angenehmen Überraschung begonnen. Seit dem Jahresultimo stieg das Kursniveau um 7 Prozent. Am Rentenmarkt schwanken allmählich die Hoffnungen, doch noch billiger als zum 13fachen Zinsertrag einkaufen zu können. Gleichzeitig finden günstigere Urteile über die mittelfristigen Ertragsaussichten vieler Unternehmen wieder mehr Gehör. Wo der Mut zum Neuengagement noch nicht ausreicht, nimmt zumindest das Interesse für eine Überholung des Depots zu. Man will sich für einen neuen Aufschwung gute Startpositionen sichern.

Die Bedeutung einer richtigen Mischung des Depots zeigte wieder einmal die Kursentwicklung der letzten Wochen. Während das Durchschnittsniveau der Börse um 7 Prozent stieg, wurden Bankaktien um 17 Prozent, Erdöl- und Kaliwerke um 12 Prozent angehoben. Dagegen stiegen Fahrzeugwerke im Schnitt nur um 4 Prozent, und die eisenverarbeitende Industrie fiel sogar um fast 3 Prozent. Alle Beobachtungen sprechen dafür, daß die Konjunktur und damit auch die nächste Hausse sehr differenziert verlaufen werden.

Welche Hinweise ergeben sich nun nach den letzten Kurssteigerungen aus den Preis-Gewinn-Raten (PGR) unserer Tabelle? Die Großbanken, auf die wir schon im letzten Bericht hingewiesen haben, sind weiterhin interessant, obwohl sie Börsenfavoriten der letzten Wochen waren. Ihre PGR zwischen 8 und 13 sind rechnerisch noch billig, auch wenn man berücksichtigt, daß infolge der Bilanzierungsmethoden und der „Zurückhaltung“ der Verwaltungen Gewinnschätzungen hier besonders schwierig sind und entsprechend voneinander abweichen.

Der weitere Favorit der letzten Börsenwochen, die Kaliwerte, sind mit PGR zwischen 11 und 13 sicher auch noch preisgünstig. Dieses gilt insbesondere für Wintershall bei dem noch die „Erdgasphantasie“ zu berücksichtigen ist. Dieser Branche werden auf Grund der Weltmarktlage gute Marktchancen eingeräumt.

Bei den Chemie- und Elektrowerten ist daran zu erinnern, daß bei normaler Kapitalmarktlage eine PGR von etwa 18 als angemessen gilt. Auffällig ist der Abstand von etwa 15 Prozent zwischen, diesen beiden Branchen. Das Entwicklungstempo im Chemie- und Kunststoffbereich sowie das sehr breite Sortiment der Farbennachfolger begünstigen natürlich eine stetige Ertragskraftentwicklung. Die neuen Entwicklungen und Neuformierungen in der Elektroindustrie sollten jedoch auch nicht übersehen werden.

Rechnerisch gebührt VW zweifellos weiterhin der erste Platz auf der Anlageliste, selbst wenn man berücksichtigt, daß das Fahrzeuggeschäft schwieriger geworden ist. Zu den bekannten Belastungen sind nun aber noch Befürchtungen getreten, der VW-Export könne durch die erwarteten neuen Bestimmungen in den USA über Autoabgase behindert werden. Die Honorierung der Ertragskraft im Kurs läßt also weiter auf sich warten. Für den Anleger in diesen Aktien ist offenbar ein besonderes Maß an Geduld erforderlich.

In einem gut gemischten Depot sollten sicher Kaufhaus- und Versorgungswerte nicht fehlen. Auch hier sind die Preis-Gewinn-Raten noch als günstig anzusehen. Auf der Schattenseite der Entwicklung standen weiterhin die Montan-Werte, obwohl sie rechnerisch billig erscheinen. Die besonders hohen wirtschaftlichen und politischen Risiken dieser Branche lassen aber die Zurückhaltung der Börse verständlich erscheinen. Wer nicht vornehmlich an einer hohen Dividende interessiert ist, pflegt diesen Werten nur noch einen begrenzten Raum in seinem Depot zuzubilligen.

Die Bilanzbesprechungen der letzten Zeit lassen eine zunehmende Bereitschaft der Verwaltungen erkennen, Aufschluß über den erwirtschafteten Gewinn zu geben. Diese erfreuliche Entwicklung begünstigt eine ertragsgerechte Kursbildung und wird zweifellos die Bereitschaft zum Aktienkauf erhöhen, weil „man nunmehr genauer weiß, was man kauft“. Leider ist aber bereits ein neuer „Schritt vom Wege“ zu beobachten. Einige Verwaltungen scheinen den Begriff „erwirtschafteter Gewinn“ sehr individuell auszulegen. Der Aktionär erfährt so zwar mehr, über noch nicht genug. L. B. Kulsow