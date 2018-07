Im Lebensmitteleinzelhandel dominierte 1950 noch der nichtorganisierte Einzelhändler. Das Geschäft an der Ecke bewältigte fast die Hälfte aller Umsätze. Die immer schärfere Konkurrenz der Großbetriebe des Einzelhandes, wie Filialbetriebe, Warenhäuser und Einkaufsgenossenschaften, führte seither zu tiefgreifenden Änderungen. Um sich ähnlich günstige Einkaufsbedingungen zu sichern wie die großen Konkurrenten, schlossen sich zahlreiche Lebensmittelhändler zu freiwilligen Ketten zusammen, die unter einheitlicher Bezeichnung wie Spar, Vivo, A & O um das Vertrauen der Kundschaft werben. Sie kaufen gemeinsam ein, bemühen sich um einheitliche Gestaltung ihrer Läden, gemeinsame Werbung und vertreiben Standardwaren wie Büchsenmilch und Margarine unter eigenen Handelsmarken. Dieser Verkaufspolitik war ein großer Erfolg beschieden. Während der nichtorganisierte Einzelhändler an der Versorgung der Verbraucher heute nur noch einen Anteil von 2,3 Prozent hat, konnten die Ketten bis 1964 ein Drittel des Marktes erobern und wurden zur größten Gruppe im Lebensmittelhandel. Von allen anderen Organisationsformen konnten nur die Großbetriebe des Einzelhandels ihren Marktanteil beträchtlich ausweiten. Den deutlichsten Erfolg wiesen dabei die Filialbetriebe auf. Diese modernen Handelsbetriebe sind auf Kosten des kleinen, nichtorganisierten Händlers gewachsen, der immer mehr zu einer Randerscheinung im Handel wird – beim Lebensmittelhandel stärker noch als in anderen Branchen. Mittelstandspolitikern mag es zur Beruhigung dienen, daß der selbständige Einzelhändler als Mitglied einer freiwilligen Handelskette durchaus eine Chance hat, sich zu behaupten.