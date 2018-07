Inhalt Seite 1 — Der Job ersetzt den Beruf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hermann Giesecke

Burkart Lutz / Leo Bauer / Jürgen von Kornatzki: Berufsaussichten und Berufsausbildung in der Bundesrepublik III. Verlag Gruner & Jahr, Hamburg, 293 Seiten, 25,– DM

Seitdem es die ersten zaghaften Ansätze einer bildungsökonomischen Forschung bei uns gibt, wird uns der Zusammenhang von wirtschaftlichem Fortschritt und langfristigen Bildungsinvestitionen immer geläufiger. Weniger geläufig dagegen ist uns, daß Reformen im Bildungswesen nicht nur eine Sache der Experten – der Nationalökonomen und Pädagogen –, sondern auch eine Angelegenheit der Bevölkerung sind. Wer sich über das weit verbreitete Desinteresse der „Leute“ an Erziehungs- und Schulfragen wundert, sollte bedenken, daß diese Gleichgültigkeit über Jahrzehnte hinweg von Kulturpolitik und Pädagogik planmäßig produziert wurde. Aber erstens sind Bildungsfragen tatsächlich politische Fragen, insofern sie sich auf das Ganze der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung beziehen und insofern sie unmittelbar die Lebensinteressen der Menschen fördern oder hemmen. Und zweitens stellt sich immer mehr heraus, daß die nötigen Reformen nur dann verwirklicht werden können, wenn sie von einer qualifizierten Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Mit anderen Worten: Erst dann, wenn man mit diesen Fragen Wahlkämpfe gewinnen oder verlieren kann, wird sich auch etwas ändern.

Was allgemein für das Bildungswesen gilt, gilt erst recht für die Berufsausbildung, die ja den größten Teil der Bevölkerung betrifft und in ein kaum durchschaubares Dunkel von Kompetenzen und Regelungen gehüllt ist.

Es ist das Verdienst des „Sterns“, die unter Fachleuten seit langem intern diskutierten Probleme einer Reform der Ausbildung politisiert zu haben, indem er sie mit den unmittelbaren Lebensinteressen der Bevölkerung verband. Er zeigte, daß Wohlstand und Sicherung des Arbeitsplatzes ohne die nötigen Reformen gefährdet sind. Die Berichte wurden seit drei Jahren um die Jahreswende veröffentlicht. Aber schon bei den Recherchen für den ersten mußte man entdecken, daß es bei uns keine Stelle gibt, die Informationen zu dem Zweck sammelt, die beruflichen Entwicklungen vorauszusagen. So entschloß sich die Redaktion, die nötigen wissenschaftlichen Unterlagen auf eigene Kosten in Auftrag zu geben. Die unter der Leitung von Burkart Lutz ausgeführten sozialwissenschaftlichen Erhebungen wurden – zusammen mit den Illustrierten-Berichten – in drei Dokumentationsbänden veröffentlicht, von denen der letzte jetzt vorliegt.

Für diesen Band wurden die herkömmlichen statistischen Methoden durch Fragebogenerhebungen in Industriebetrieben und durch gründliche Experten-Interviews in einigen Schlüsselbetrieben ergänzt. Sie sollten klären, was die Statistiken nur ungenau erfassen können, nämlich welche neuen Tätigkeiten entstanden sind und ob die klassische Berufsausbildung noch der Vorbereitung für die so veränderte Arbeitswelt wirklich dient.

Die Ergebnisse – in Unterschied zu den bisherigen Berufsstatistiken bewußt auf die absehbare künftige Entwicklung bezogen – sind alarmierend genug. Unsere Berufsausbildung – einst ein nationales Renommierstück – ist nicht nur unrentabel, sondern auch in der Struktur antiquiert. Sie will immer noch die Arbeitswelt durch ein System von „Berufen“ ordnen, die in einer geschlossenen „Lehre“ im Jugendalter ausreichend erlernbar sind. Lutz ordnet diese Struktur der „extensiven Industrialisierung“ zu, in der sich die technische Struktur der Produktion nur langsam änderte und Produktivitätszuwachs sich im wesentlichen durch Wechsel der Arbeitskräfte an produktivere Arbeitsplätze vollzog (zum Beispiel Landflucht). Heute dagegen sind die Arbeitsreserven erschöpft, und Produktivitätsfortschritt kann nur noch durch technische und organisatorische Verbesserungen erzielt werden.