An der Spitze der Demonstranten schritt der Bischof, Monseigneur Barthe aus Toulon. Rings um ihn geistliche und weltliche Würdenträger. Daneben die Abgeordneten des Départements Var, die trikolore Schärpe um die Brust, wie es die Tradition befahl. Dahinter 5000 Werftarbeiter und ihre Angehörigen. Spruchbänder wie: „Halt dem sozialen Rückschritt!“ – „Die Arbeiter des Var wollen nicht sterben!“ – „Auch wir gehören zu Frankreich!“

Diese seltsame für Frankreich besonders ungewöhnliche Szene hat sich eines Nachmittags Anfang Februar in La Seyne westlich von Toulon abgespielt. Es ging um die Erhaltung der Arbeitsplätze bei der Werft, die zum Konzern Forces et Chantiers de la Méditerranée (FCM) gehört. Die Demonstranten rannten offene Türen ein, denn um die gleiche Zeit tagte der Ministerrat in Paris, um dem von Konkurs bedrohten Unternehmen aus der Patsche zu helfen.

Die französischen Werften – zehn meist kleinere Betriebe mit einer Belegschaft von insgesamt rund 30 000 Menschen – arbeiten schon lange unrentabel. Die Anlagen sind durchweg veraltet und im Zeitalter der Riesenschiffe, besonders auf dem Gebiet der Tanker, nicht leistungsfähig genug; die einzelnen Betriebe sind zu klein und zu weit verstreut; der Verwaltungsapparat arbeitet zu bürokratisch. Nirgends in Frankreich würden energische Maßnahmen zur Konzentration, Rationalisierung und Modernisierung mehr not tun als im Schiffbau. Aber auch dazu gehört Geld, und die französischen Werften stecken tief in der roten Tinte.

Seit drei Jahren arbeitet die französische Schiffbauindustrie mit ununterbrochenen und rapide anwachsenden Verlusten. Waren es noch 1962 nur 2,7 Millionen Francs, so betrug der Gesamtverlust schon 1963 fast 215 Millionen. Im folgenden Jahre schwoll er auf mehr als das Doppelte an und dürfte nach vorläufigen Berechnungen im Jahre 1965 die Rekordziffer von 60 Millionen erreicht haben.

Bei dieser Entwicklung hat der 1962 beschlossene stufenweise Abbau der Subventionen gewiß eine beträchtliche Rolle gespielt. Seit 1951 hatte die französische Regierung den Werften im Prinzip den Unterschied zwischen den einheimischen Herstellungskosten und den Weltmarktpreisen vergütet. Ein Reeder, der sich ein Schiff auf einer französischen Werft zu Exportzwecken bauen läßt, 1962 noch vom Staat eine Vergütung in Höhe von 25 Prozent des Verkaufspreises erhielt, bekommt heute nur noch 14,8 Prozent.

Damit verloren die Werften zum großen Teil ihre Wettbewerbsfähigkeit. 1965 wurden nur noch 504 258 Tonnen gegenüber 538 000 im Jahre 1964 abgeliefert. Vor allem ist die Ausfuhr stark zurückgegangen. Nur noch 13 Prozent von den rund 1 447 000 Tonnen, die am 1. Januar 1966 bei den Werften Frankreichs in Auftrag waren, sind für den Export bestimmt gegenüber 34,5 Prozent im Jahre 1965 und sogar 53 Prozent 1964.

Auch zahlreiche Zulieferbetriebe der Werften werden durch die Krise im Schiffbau stark in Mitleidenschaft gezogen. So kam es denn auch in Le Havre, einem Zentrum der französischen Sciiffbauindustrie, zu einem Sympathiestreik für die von Arbeitslosigkeit bedrohten Werftarbeiter, dem sich 14 000 Arbeiter der stahlverarbeitenden Industrie anschlössen.