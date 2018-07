Washington, im Februar

Kaum waren die öffentlichen hearings des außenpolitischen Senatsausschusses in Washington beendet, da machte Senator Robert Kennedy mit dem Vorschlag Furore, der Vietcong müsse in Vietnam an der Macht beteiligt und in eine Koalitionsregierung aufgenommen werden, wenn der Krieg beendet werden solle. Diese Erklärung trug ihm zwar den Beifall der demokratischen Linken ein, aber auch Mißfallenskundgebungen von der Regierung.

Vizepräsident Humphrey meinte, dies heiße, einen Brandstifter zum Feuerwehrmann zu ernennen. Der stellvertretende Außenminister George Ball sprach von einer unannehmbaren Lösung, und der scheidende Sicherheitsberater des Weißen Hauses, McGeorge Bundy, tat die Anregung des Senators als weder nützlich noch hilfreich ab. Tatsächlich läuft der Gedanke Robert Kennedys auf den Versuch hinaus, eine kommunistische Bewegung wie den Vietcong mit einer Scheibe am Kuchen der Macht zu beteiligen, in der Hoffnung, sie werde davon absehen, ihn ganz, zu verzehren. Dafür jedoch hat es in Ländern, die an starke, kommunistisch regierte Nationen grenzen, freilich noch kein Beispiel gegeben. Kein Wunder, daß sich in der amerikanischen Regierung niemand auf ein Experiment dieser Art in Vietnam einlassen möchte.

Dennoch hat der Vorschlag des jungen Senators insofern einen Sinn, als er auf das Dilemma und auf die – auch nach der großartigen öffentlichen „Vernehmung“ im außenpolitischen Senatsausschuß noch unbeantwortete Frage verwies, wie der Konflikt eigentlich abgeschlossen werden soll, wenn die USA nicht davon ausgehen, in Südvietnam einen totalen militärischen Sieg zu erringen. Zwar ist das Wort „Sieg“ seit der Konferenz von Honolulu häufiger zu hören – sogar von Hubert Humphrey, dem rasenden Reisenden in Hilfe und Hoffnung. Aber die bedingungslose Niederlage und Kapitulation Hanois und damit des Vietcong haben weder Außenminister Rusk noch General Maxwell Taylor als Kriegsziel genannt. Sie bestritten im Gegenteil nachdrücklich, daß es Washington darauf überhaupt ankomme.

Worauf das amerikanische Engagement in Vietnam aber hinauslaufen soll, diese Frage ist immer noch nicht geklärt. Und das, obgleich es wohl nur wenige Gelegenheiten in der Geschichte der Vereinigten Staaten gegeben hat, bei denen so bohrend und sorgfältig politische Gewissenserforschung betrieben worden ist wie in dem hearing Senator Fulbrights. Es standen Ursprung, Entwicklung, Völkerrechtsgrundlage und alle etwaigen Folgen des amerikanischen Eingreifens in einer sachlichen, nur selten zur Polemik ausartenden Auseinandersetzung zur Debatte. Doch am Schluß zeigte sich niemand „überwunden“ – weder die Befürworter eines Verhandlungsfriedens um fast jeden Preis, noch die Anwälte einer beharrlichen Fortführung des Kampfes.

Fulbright und seine Mitstreiter aller Schattierungen – vom fast fanatischen Kritiker am Regierungskurs (Senator Wayne Morse) bis zum behutsamen Befürworter eines ehrenhaften Disengagements (Senator Albert Gore) – sie alle blieben dabei, am Vietnamkrieg sei etwas faul. Alle ihre Besorgnisse summierten sich in Fulbrights Kernsatz: Dieser Krieg erfordere seine Eskalation, weil in ihm kein lebenswichtiges Interesse Amerikas auf dem Spiel stehe, er aber zu einem großen Krieg mit China werden könne.

Das offizielle Argument, in Vietnam müsse der Ausbreitung des Kommunismus Einhalt geboten werden, damit ein prekärer Weltfriede erhalten bleibe, trug Dean Rusk mit einer sachlichen Leidenschaft vor, die das spitze Attribut Lügen strafte, er sei der Buddha von Washington. Die Millionen am Fernsehschirm erlebten einen zwar unverändert gelassenen und disziplinierten, im Dialog der Argumente aber kraftvollen und temperamentgeladenen Außenminister. An seinen Begründungen war wenig Neues, aber neu an Rusk war die Unbedingtheit seiner Überzeugung und die dahinter sichtbar werdende These von der Notwendigkeit der Eindämmung Rotchinas bei dieser Gelegenheit und zu diesem Zeitpunkt.

Die innere Kluft in Amerika ist mit dieser Debatte nicht geschlossen, nicht einmal überbrückt worden. Doch das amerikanische Volk hatte davon großen Nutzen, denn es vermochte zu erkennen, wie unübersichtlich die Ursprünge der vietnamesischen Verwicklung sind und wie folgenreich sie sein kann. So unbehaglich Präsident Johnson diese Debatte war, so sehr berücksichtigt er doch wohl alles, was in ihr zum Ausdruck kam. Und noch behutsamer als zuvor wird er jeden Schritt auf der Stufenleiter der Kriegsausweitung dem Verhalten des kommunistischen Gegners anpassen. Joachim Schwelien