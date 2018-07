TVja ja, du, Scrgiej, du bist ein intelligenter Mensch, ein gut erzogener Mensch. Da sagst du auch nichts und fragst nichts. Aber unsere Jungen von der Fabrik, die sind nicht so fein, die sagen gleich: "Was ist mit dir los, Wassja? Was zitterst du so? Hast du wieder gesoffen?" Meine Hände meinen die. Du hast ja auch gleich auf meine Hände geguckt. Denkst du, ich habs nicht gemerkt? Und jetzt willst du auch immer woanders hinsehen, nur weg von meinen Händen. Ich kapier schon alles, Brüderchen — du bist ein anständiger Kerl, du willst mich nicht beschämen.

Aber guck, soviel du willst. Mir is, alles, egal. Ich werd schon nicht beleidigt sein. Is ja auch wieder wahr, jeden Tag kann man sowas nicht sehen : Nur, weißt du, Freundchen, das ist gar nicht vom Saufen. Ich trinke selten. Wenn Gesellschaft da ist, dann schon, oder bei Gelegenheit — so wie jetzt mit dir. Darf ja auch nicht sein, daß wir nicht zusammen einen trinken, jetzt, nach all diesen Jahren Ich kann mich noch an alles erinnern, Brüderchen. Wie wir diese Sache, du weißt schon, zusammen gedreht haben. Und wie du mit dem Weißgardisten damals französisch geredet hast. Und wie wir Jaroslaw erobert haben . Weißt du noch, auf der Kundgebung? Ich bin ein gerade in den Weg gelaufen, und du zeigst auf mich und sagst: "Mit diesen Händen hat Na j a Gieß mal zu, Sergiej, sonst wird mir noch ganz mulmig. Ich hab schon vergessen, wie dieses Zittern bei den Ärzten heißt. Sie haben es mir aufgeschrieben. Ich zeigs dir nachher. Aber is ja auch egal.

Verstehst du, wie mir das passiert ist? Ein Unfall war es. Aber ich will es dir eins nach dem anderen erzählen.

Wir wurden aus der Armee entlassen damals, 1921, in dem siegreichen Jahr, wie man so sagt. Ich gleich zurück in meine alte Fabrik. Dort komme ich, klarer Fall, groß raus. Ruhm und Ehre. Von wegen Held der Revolution, und außerdem, vergiß nicht, alter Genösse und bewußter Proletarier und so . Natürlich, ab und zu mußte ich schon mal einem ein bißchen derb kommen. Was es da für Leute gegeben hat! "Das habt ihr von eurer Revolution", sagt so einer, "weder Brot noch Salz " Für sowas war ich nicht zu haben. Ein harter Bursche war ich. Nichts ließ ich mir vormachen. Jawohl! Was wartest du auf mich, gieß doch ein! Ein Jährchen hab ich in dieser Fabrik gearbeitet. Nicht länger — und da rufen die mich ins Bezirkskomitee.

"Also", sagen die, "so sieht das jetzt aus, Malinin. Die Partei", sagen die, "ruft dich, Malinin, Wassilij Sjemionowitsch. Hier hast du den Schein. Du wirst für die Sonderkommission gebraucht. Du sollst die Konterrevolution niederschlagen. Wir wünschen dir", sagen die, "große Erfolge im Kampf, gegen die Bourgoisie der ganzen Welt. Und grüß schön den Genossen Dsershinski, wenn du ihn mal siehst " Na, und ich — was sollte ich da machen? Ich bin ein Mensch der Partei "Zu Befehl", sag ich, jawoll, was die Partei befiehlt, wird gemacht. Den Schein hab ich genommen, bin dann noch auf einen Sprung in die Fabrik gegangen "Adjöh", sag ich den Jungen, und auf geht es. Und wie ich so gehe, da habe ich mir schon vorgestellt, wie ich alle diese Konterrevolutionäre schnappe, damit sie unsren jungen sowjetischen Staat nicht bescheißen. Und den Dsershinski, Felix Edmundowitsch, den hab ich wirklich gesehen. Ich hab ihm auch die Grüße unseres Bezirkskomitees bestellt. Die Hand hat er mir gegeben, gedankt hat er. Und dann hat er uns alle — wir waren so an die dreißig, alle von der Partei — in Reih und Glied aufgestellt "Auf einem Sumpf", sagt er, "kannst du kein Haus bauen. Erst muß man", sagt er, "den Sumpf austrocknen. Und da muß man", sagt er, "allerlei Kröten und andere Ratten vernichten, das ist", so hat er gesagt, "eine eiserne Notwendigkeit. Und dabei", sagt er, "müssen wir alle mithelfen " So eine Geschichte hat er erzählt, wie ein Märchen — und alles war klar. Er selber streng, hat nicht mal gelächelt. Dann hat man uns zugeteilt.

"Was bist du für einer, woher kommst du?" fragen die, "und was hast du für Bildung?" Meine Bildung kennst du ja: erst Krieg mit den Deutschen, dann Bürgerkrieg, und die Schinderei an der Drehbank — das ist meine ganze Bildung. Na ja, und noch die zwei Jährchen in der Kirchenschule , Also haben die mich in die Abteilung für Sonderaufgaben geschickt, und wenn ich es ganz einfach sagen soll — zur Vollstreckung von Urteilen.

Die A rbeit war nicht einmal schwer. Aber leicht war sie eben auch nicht. Das Herz machtda""sozusafren etwas mit. Du weißt ja, wie das aa ,, der Front ist: entweder du ihn, oder er dich. Aber" hier Na ja, sicher, ich hab mich schon dran gewöhnt. Gehst hinter so einem durch den Hof und erklärst dir selber: "Muß sein, Wassilij, muß sein! Wenn du jetzt nicht Schluß mit ihm machst, dann wird er, dieses Luder, Schluß mit der ganzen Sowjetrepublik machen " Ich habe mich dran gewöhnt. Sicher, getrunken hab ich, anders gings nicht. Sprit haben wir bekommen. Aber was da geredet wurde über besondere Zuteilungen für die von der Tscheka, von wegen Schokolade und weiße Brötchen, das waren nur Erfindungen der Bourgeoisie. Gewöhnliche Zuteilungen haben wir bekommen, wie Soldaten — Brot, Grütze und Fisch. Aber Sprit, den haben sie uns tatsächlich gegeben. Ohne Sprit — ausgeschlossen, das weißt du ja selber.