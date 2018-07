Inhalt Seite 1 — Hanseatische Lektion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Moritat vom Leiden und Tod des Untersuchungshäftlings Ernst Haase erschüttert den Glauben an Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Achtung der Menschenwürde und Humanität in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sechs Tage lang verbrachte der geisteskranke Haase in der "Beruhigungszelle" des Hamburger Untersuchungsgefängnisses und wurde mit Gummiknüppeln traktiert – bis am Ende des sechsten Tages der Gefängnisarzt Exitus aus unbekannter Ursache feststellte.

Anderthalb Jahre lang verstanden hohe Hamburger Beamte der Justiz und der Gefängnisverwaltung den Totschlag zu vertuschen. Das Verfahren gegen die Gefängnisbeamten stand, nachdem es achtzehn Monate verschleppt worden war, kurz vor der Einstellung, als Ende des vergangenen Jahres der Generalstaatsanwalt der Hansestadt, Buchholz, und der Präses der Gefängnisbehörde, Senator Kramer, über Journalisten zum erstenmal vom Tode Haases erfuhren. Was sich unter dem Schirm politischer Liberalität in Hamburg an Brutalität und Servilität, beamtetem Kastendenken, Gesetzesmißachtung und autoritärem Handeln austobte, läßt sich noch nicht voll ermessen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß hat in der Nacht zum Mittwoch erst einen Teil seiner Arbeit abgeschlossen.

Gespenstisch war die Szenerie während der einwöchigen Vernehmungen vor dem Ausschuß. Da gestand der Leiter des Untersuchungsgefängnisses, daß ihm eine Stunde nach Haases Tod eine Jubiläums-Kaffeetafel mehr beschäftigte als der unfaßbare Vorfall in seiner Anstalt. Im Kommißton wies der Beamte die Ausschußmitglieder zurecht und gab gleichzeitig auf kaum eine Frage eine klare Antwort. Nichts war ihm selbstverständlicher, als daß die Vernehmung zum Fall Haase statt von der Staatsanwaltschaft von Beamten seines Hauses geleitet wurden. Er selbst delegierte die lästige Angelegenheit an seinen Stellvertreter, der sie wiederum an einen seiner Vertreter weitergab.

Da fand der Oberstaatsanwalt, der die Ermittlungen im Fall Haase damals widerrechtlich an sich zog, für die Tatsache, daß er an eine Schuld der Gefängnisaufseher nicht geglaubt hatte, die Erklärung: "Da wäre ich vielleicht auch zum Totschläger geworden."

Der Skandal in der Justiz- und Gefängnisbehörde ist zugleich die Tragödie zweier liberaler Hamburger Staatsdiener: des Senators Ernst Kramer und des Generalstaatsanwalts Buchholz. Kramer sah sich als Hüter einer hanseatischen Tradition: der Konzeption des humanen Strafvollzugs. Von dem, was in der ihm unterstehenden Anstalt, in der nicht-verurteilte Staatsbürger verwahrt werden, geschah, hatte er offenbar nur geringe Kenntnis. Er erfuhr nicht einmal, als in seinem Gefängnis ein Untersuchungshäftling zu Tode gequält wurde. Er vertraute mediokren Beamten, die sich den Spaß einer Jubiläumsfeier nicht durch den Totschlag an einem Geisteskranken nehmen ließen.

Generalstaatsanwalt Buchholz konnte nicht eingreifen, als in seinem Hause die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten wurde. Denn er wußte nachweislich von nichts. Resignierend bekannte er vor dem Untersuchungsausschuß, daß es in seiner Behörde eine Kategorie von Menschen gebe, die in traditionellen Vorstellungen verhaftet sei und die von der Vorstellung ausgehe, daß bei den Beamtenkollegen des Nachbarhauses nicht sein könne, was nicht sein dürfe.

Trotz allem aber verspricht die Hamburger Moritat, wenn auch kein versöhnliches, so doch ein ermutigendes Ende zu nehmen. Schon unmittelbar nach Bekanntwerden der Affäre drängte die Exekutive, an ihrer Spitze Hamburgs Bürgermeister Weichmann, auf die Klärung des Sachverhalts. Die Öffentlichkeit wurde umfassend informiert.