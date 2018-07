In der Buchbesprechung eines vortrefflichen Kritikers las ich kürzlich den Satz „... der Preis steht in keinem Verhältnis zu der bibliophilen Leistung“. Er meinte, das Buch sei ungewöhnlich billig.

Die Wendung „in keinem Verhältnis“ ist nicht sein Gezücht, sie wird oft gebraucht. Aber sie ist nicht schon deshalb richtig angewandt. Natürlich kann etwas in keinem Verhältnis stehen: Die Dioptrien der Brille eines Schülers zum Beispiel stehen in keinem Verhältnis zur Blinddarmreizung seines Vaters. Aber es ist durchaus die Frage, ob die Dioptrien der Schüler-Brille nicht in einem Verhältnis zur (möglicherweise vorhandenen) Weitsichtigkeit der Großmutter dieses Schülers stehen. Ich kann die Dioptrien der Schüler-Brille vergleichen mit den Dioptrien, die die Großmutter nötig hätte, um ihre Weitsichtigkeit zu korrigieren.

Das Verhältnis, eine Beziehung, ein gedachter Brückenschlag, muß nicht in den betrachteten Gegenständen selbst begründet sein. Es liegt oft lediglich in der Betrachtung: Das Verhältnis entsteht, indem ich zwei Fakten in ein und dasselbe Feld der Betrachtung ziehe und über diese Fakten gleichsam das Netz der Korrelation und geistigen Verarbeitung werfe.

Das, was der oben zitierte Buchrezensent meinte, ist ein Verhältnis. Der Rezensent hat es im Auge gehabt. Er vergleicht ja gerade Buchpreis und bibliophile Leistung. Das Verhältnis schien ihm sogar auffällig und bemerkenswert, und das glaubte er mit einem pathetischen „in keinem Verhältnis“ ausdrücken zu können.

Tatsächlich aber meinte er: ein für den Käufer ungewöhnlich günstiges, ein abnormes oder gar unangemessenes Verhältnis.

Auch wenn Verhältnisse komisch, lächerlich, grotesk sind, spricht man oft irrtümlicherweise von „keinem Verhältnis“.

Wenn mir jemand auf diese Glosse hin schreiben sollte, so würde ich mich hüten, von seiner Antwort, selbst wenn sie mir nicht gefiele, zu behaupten, sie stehe zu dem, was ich meine, in „keinem Verhältnis“. René Drommert