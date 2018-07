H. C., Berlin

Nach einem arbeitsreichen Tage mit Kindergeburtstag plauderte Rechtsanwalt Justus mit seiner Gattin Ursula, Mutter von fünf Kindern, noch ein paar Minuten im Parterre-Wohnzimmer der kleinen Villa. Gegen 23 Uhr gab ihm die Hausfrau den Gutenachtkuß und ging ins eheliche Schlafgemach, das im oberen Stock liegt. Der Hausherr blieb unten, bei Buch und Wein.

Frau Ursula schaute noch einmal nach dem Jüngsten, löschte das Licht und schlief sofort ein. Wenig später, im Halbschlummer – so glaubte sie zu bemerken – kam ihr Mann. Sie wunderte sich zwar, daß er sich mit dem Anzug aufs Bett legte und nach Wein roch. Vielleicht ist ihm nicht gut, dachte sie im Unterbewußtsein. Schließlich richtete sie sich im Dunkeln auf: „Ich helf‘ dir beim Ausziehen.“ Auch duldete sie Kuß und Zärtlichkeit – alles in der Stille der Nacht. Das im Zimmer schlafende Baby sollte nicht gestört werden.

Plötzlich flammte Licht auf, Frau Ursula schrie entsetzt. Der Mann, der vor dem Ehebett stand, war ihr eigener. Der aber, der stumm neben ihr lag, war ein Fremder. Der Rechtsanwalt übersah sofort die Situation und handelte geistesgegenwärtig. In preußischer Korrektheit trat er an das Himmelbett: „Ihren Ausweis bitte!“ Der Fremde, dem eben noch eine zärtliche Stimme im Ohr geklungen hatte, erschrak.

Der 26jährige Arbeiter Dieter-Karl, jung verheiratet und Vater eines Kindes, hatte keinen Ausweis bei sich. Mit einem Hechtsprung zum Fensterbrett versuchte er der peinlichen Situation zu entwischen. Doch da stand schon der Hausherr hinter ihm und versuchte, ihn ins Zimmer zurückzuziehen. Die Faust im Nacken entwickelte der Fremde ungeahnte Kräfte, zwischen Himmel und Erde schwebend gelang ihm endlich der Absprung.

Der Flüchtling kam nicht weit, schnell packten ihn die alarmierten Polizisten. Der Dame gegenübergestellt, erklärte er: „Ich kenne die Frau nicht.“ Auf die listige Frage des Gerichtsvorsitzenden, warum er so antworte sagte der Mann: „Ich kannte die Frau ja wirklich nicht.“ Natürlich wurde gemunkelt und getuschelt, und der in Justitias weitem Reich seltene Fall der „Liebeserschleichung“ warf Schatten auf den guten Ruf des Opfers. Vor dem Landgericht jedoch fand die merkwürdige Episode, die gängiger Lebenserfahrung nicht entsprechen wollte, makellose Aufklärung und ließ den Ehrenschild der Betroffenen im hellen Glanze der Unschuld erstrahlen.

Es war Kindergeburtstag gewesen. Völlig erschöpft hatte sich Frau Ursula zur Ruhe begeben und in dem im ersten Stockwerk gelegenen Schlafzimmer keine Sekunde daran gezweifelt, daß ein anderer als der eigene Mann eintreten könnte. Der Angeklagte hingegen war an jenem Septemberabend nach einer Kneiptour in den stillen Vorort gekommen und ziellos durch die Straßen gewandert. Er bemerkte das offene Fenster, kletterte kurz entschlossen über den Zaun und gelangte von einer Terrasse in das Schlafzimmer und auf den Bettrand. Als ihn sodann die erwachende Schläferin für den Ehegatten hielt und eine weiche Frauenstimme Hilfe beim Ablegen des Anzugs anbot, fühlte er sich wie daheim.

Dieter-Karls Ehefrau, mit dem neuesten Streich ihres Gatten im Gerichtssaal konfrontiert, schlug, die Hände vors Gesicht: „Der muß mit der Frau ein Verhältnis gehabt haben.“ Daß der Angeklagte sein Opfer niemals gekannt hat, ergab die Gerichtsverhandlung einwandfrei. Nach vielen Ausreden flüchtete sich Dieter-Karl in einen Tränenstrom, sein Schlußwort fiel aus. Der Nachtschwärmer ist dreimal vorbestraft, einmal wegen Beleidigung auf sexueller Basis. Mit einem Jahr Gefängnis endete sein Irrtum in einer Septembernacht.