In der Schublade des Quick-Chefredakteurs Karl-Heinz Hagen liegt ein Manuskript, das nicht veröffentlicht werden soll. Der Artikel, der auf Material fußt, das der Illustrierten von unzufriedenen Sozialdemokraten zugetragen worden ist, enthält ätzende Kritik an den angeblich diktatorischen Herrschaftsmethoden des Generalmanagers der SPD, Herbert Wehner. Und es soll darin auch ein paar „Enthüllungen“ geben.

Seine Entscheidung, das Manuskript nicht abzudrucken, hat Hagen auf bemerkenswerte Weise begründet: „Ich war mir darüber im klaren, daß der Artikel Wehner sehr geschadet und ihn vermutlich zu Fall gebracht hätte. Ich halte es jedoch nicht für meine Aufgabe, radikalen Kräften Schützenhilfe zu geben, indem ich der mitgliederstärksten deutschen Partei dermaßen in die Kniekehlen trete.“

Verbirgt sich dahinter Naivität oder Perfidie? Gerade dieser Tritt war doch besonders schmerzhaft: Ich habe Material über dich, schlimmes Material, aber ich werde es nicht veröffentlichen – ich sage nur, daß es schlimm ist.

Heraus damit, ohne Zögern und Umschweife! Müßte so nicht ganz selbstverständlich die Reaktion eines jeden Betroffenen lauten? Wehner aber schwieg. Seine Partei beschränkte sich auf eine papierene Vertrauenserklärung für ihren stellvertretenden Vorsitzenden – und leitete unter der Hand eine hochnotpeinliche Inquisition ein, um die Quick-Informanten aufzuspüren.

Willy Brandts Feststellung, daß der Parteivorstand „Herbert Wehner gegen Anfeindungen uneingeschränkt in Schutz“ nehme, ist für die Öffentlichkeit so lange belanglos, als die Vorwürfe, die der ominöse Artikel enthalten soll, nicht klipp und klar bekannt sind. Die SPD-Führung, will sie nicht vollends in den Ruf geraten, ihr gingen Taktik und Arrangement über alles, müßte nunmehr auf der Veröffentlichung dieses Artikels bestehen. H. G.