Inhalt Seite 1 — Kreuzfahrt zur Erwärmung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu einer Kreuzfahrt en miniature wird die 45 000 Tonnen große „Canberra“ am 25. Mai von Southampton auslaufen. Das Schiff wird in Amsterdam und Le Havre anlegen, von wo aus, Landausflüge nach Den Haag, Arnheim beziehungsweise Paris vorgesehen sind. Die nur viertägige pfingstliche Kreuzfahrt (Touristenklasse ab 280 Mark) wird nicht zuletzt deshalb veranstaltet, um die Mitreisenden für längere (und kostspieligere) Kreuzfahrten zu erwärmen.

Camping-Plätze am Schwarzen Meer

Bulgarien müht sich um Campingplätze für devisenbringende Touristen. Gegenwärtig werden entlang der Autobahn zwischen Varna und Sofia und an der Schwarzmeerküste 40 neue Campingplätze geschaffen.

Autopannen ohne Schrecken

Autopannen haben in Österreich ihren Schrecken verloren, nachdem der österreichische Automobilclub gemeinsam mit einer Privatfirma einen Abschleppdienst für das gesamte Landesgebiet eingerichtet hat. Betroffene brauchen jetzt nur noch die nächstgelegene Abschleppdienststelle anzurufen, um im eigenen Fahrzeug unverzüglich zur nächsten Werkstätte gezogen zu werden. Für Mitglieder ausländischer Automobilklubs ist der Abschleppdienst (werktags von 8 bis 18 Uhr) billiger.

Zur Bärenjagd, nach Sibirien

Das sowjetische Reisebüro „Inturist“ wirbt neuerdings westliche Jäger für Bärenjagen in Sibirien. Aber auch Wildziegen und Hirsche dürfen geschossen werden. Um die neue Attraktion für die Jäger der westlichen Welt interessant zu machen, sollen mehrere Luxushotels gebaut werden, unter anderem in Irkutssk und am Ufer des Baikal-Sees.