Duftend kommt es über den Atlantik: ein Kosmetik-Sortiment von bisher nicht geahnter Vielseitigkeit – für Männer. Was sie sonst nur auf den Frisiertischen der Frauen gesehen haben, wird ihnen jetzt selber zugedacht: Moisture- und Condition-Lotion, Augen- und Gesichtsmasken, nach den Rasierwässerchen nunmehr After-Shave-Cream, „der in die Haut eindringt, kleine Fältchen glättet und das Gesicht kühlt“; ferner ein sogenannter „beard-softener“, der nach Bartbesänftiger klingt und das männliche Attribut erweichen soll, und schließlich Puder. All dies soll zuwege bringen, daß die Haut frisch bleibt, frühe Krähenfüße und müde Falten verschwinden oder verdeckt werden, gewisse Erscheinungen also, die bislang scheinbar nur Frauen zu schaffen gemacht haben.

Daß auch Männer sich um solche Erscheinungen sorgen, wurde offensichtlich, als zwei New Yorker Kosmetikfirmen ihr bis dahin einigermaßen karges Angebot an männlichen Präpiraten – Rasierwasser, zaghaft Eau de Cologne, selten Creme – plötzlich auffallend vergrößerten. Nicht umsonst: Die Nachfrage nach Gesichtswasser, Gesichtscreme, Gesichtsmasken stieg augenblicklich an. Die Erfolge waren so ermutigend, daß diese Firmen im Frühjahr den Angriff auf die Männerwelt Europas planen. Für die optimistische Prognose spricht, daß – laut Umfrage – ohnehin schon achtzehn Prozent lockiger Amerikaner das Haar-Spray ihrer Frauen benutzten, ebenso wie sie in deren Cremetöpfe zur „Bartbesänftigung“ langten.

Bedarf es überhaupt der Versicherung eines New Yorker Kosmetika-Herstellers, seine Produkte würden sogar „von richtigen Supermannern“ gekauft, wenn man aus der Encyklopädie Britannica weiß, daß selbst Napoleon I. sehr empfänglich für die raffinierten Präparate seiner Zeit gewesen sei? Und wenn „Zedlers Universal-Lexicon“ von 1733 zu entnehmen ist, daß „Cosmetica-Medicamenta“ oder „Schminck-Arzteneyen“ auch in Deutschland Bestandteil männlicher Körperpflege gewesen sind? Damals half dies, um „eine reine, weiße Haut (zu) machen und die Blattern-Flecken, Sommersprossen und andere Unreinigkeiten der Haut an Händen und vornehmlich am Gesichte weg(zu)bringen“. Heute freilich ist nicht weiße Haut gefragt; die Nuancen des Gesichtspuders, der den Männern angetragen wird, nennen sich „Ourdoor Bronze“ und „Healthy Tan“, Pudertöne, die Sonnenbräune und gegerbtes Leder vortäuschen sollen.

Für die männlichen Lippen gibt es als Neuestes eine Lippenpomade. An Lippenstifte ist, so scheint es, noch nicht gedacht. M. H.