Von Fritz Eberhard

Artur Müller (Herausgeber): Gespräche zur Weltgeschichte. Cotta Verlag, Stuttgart; 416 Seiten, 22 DM.

Interessante Gespräche anderer mitanzuhören, hat stets eine besondere Faszination. Das weiß der erfahrene Rundfunk-Autor und -Regisseur Artur Müller. Und so kam diese Anthologie zustande. Der Leser „belauscht“ Weltgeschichte im Werden seit zweieinhalb Jahrtausenden, wie der Rundfunkhörer eine Dokumentarsendung hört, mit den notwendigsten Erläuterungen.

So erlebt er Luther im Gespräch mit Zwingli (1529) und mit dem päpstlichen Nuntius (1535), Galilei im Gespräch mit dem Inquisitor (1633), und gewinnt dabei ein starkes Gespür für die Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Französische Revolution wird durch eine ganze Serie von Gesprächen beleuchtet, ebenso Napoleons Aufstieg. und Untergang, Bismarck, Wilhelm II.

Ihre Worte wurzeln in ihrer Zeit. Sie vertreten Gedanken ihrer Zeit. So hören wir zum Beispiel nicht ohne Staunen Bismarck zu Wilhelm II. sagen: „Euer Majestät und der Reichstag sprechen von Arbeiterschutz, es handelt sich aber in der Tat um Arbeiterzwang, um den Zwang, weniger zu arbeiten.“ Auch wer vorher wußte, wie sozialreaktionär Bismarck war, hier erlebt er es im Dialog mit. Ähnlich steht der Selbstherrscher Wilhelm II. viel plastischer vor uns, wenn er auf Bismarcks Mitteilung, der Zentrumsführer Windthorst habe ihn aufgesucht, lossprudelt: „Nun, Sie haben ihn doch natürlich zur Tür hinauswerfen lassen?“ Da erscheint Bismarck vergleichsweise beinahe als Demokrat mit seiner Antwort: „Ich habe Windthorst natürlich empfangen, wie ich es mit jedem Abgeordneten, dessen Manieren ihn nicht unmöglich machen, als Minister stets gehalten habe und zudem auch verpflichtet bin, wenn ein solcher sich anmeldet.“

Atemberaubend lesen sich die verschiedenen Gespräche unmittelbar vor Kriegsausbruch 1870, 1914 und 1939. Sie lesen sich natürlich sehr verschieden. Aber der Leser ist gleich betroffen darüber, mit wie wenig Verstand die Weltgeschichte „gemacht“ wird, wie Bismarck fälschte, wie Wilhelm II. bramarbasierte und bluffte, wie Hitler log und erpreßte.

In den Gesprächen werden oft in wenigen Worten, in einem Bild Grundlinien der Politik sichtbar. So wenn Churchill am 1. Dezember 1943 in Teheran zu Roosevelt und Stalin sagt: „Ich möchte auf mein Beispiel von den drei Streichhölzern zurückkommen, von denen eins Deutschland, das andere Polen und das dritte die Sowjetunion darstellt. Diese drei Streichhölzer sollen nach Westen vorgeschoben werden, um eine der Hauptaufgaben der Alliierten, die Sicherung der Westgrenzen der Sowjetunion, zu lösen.“