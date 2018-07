Ich finde das so wunderbar. Von „Quick“. Wo findet man noch edle menschliche Größe? Bei „Quick“. Und politisches Verantwortungsgefühl? Bei „Quick“. Dort haben sie nämlich Informationen über einen prominenten Politiker, der mit W anfängt. Und gegen seine Partei, die mit S anfängt. Also, da haben sie Sachen in Erfahrung gebracht – Sachen! Vergangenes und Internes – die bewährte Mischung.

Wenn das rauskäme, wäre der Mann erledigt. Fix und fertig wäre der Pensionieren lassen könnte er sich. Und seine Partei erst! An den nächsten Wahlen brauchte die gar nicht erst teilzunehmen. Wegen der Fünf-Prozent-Klausel.

Man muß eben in der Vergangenheit hübsch aufpassen, daß man keine bekommt – nachher ist es gewöhnlich zu spät. Daran hat der Herr W. nicht gedacht. Genau wie sein Kollege, der mit B anfängt, von derselben Partei. Der hat’s schon büßen müssen. Ein dritter von der Spitze war acht Jahre im Zuchthaus. Wegen Hochverrat. Na ja.

Über eine solche Partei denkt man sich so manches; selbst wenn nicht alles stimmen sollte, was man so hört. Astrein ist die nicht.

Aber sie hat noch viel Glück dabei. Alles wird nicht ans Licht der Öffentlichkeit geraten. Es wird, vermutlich, keinen Skandal geben. Es wird auch diesmal nur bei Andeutungen bleiben, bei Gerüchten, Vermutungen. Und darum nicht zum Schlimmsten kommen. Das verdankt diese Partei „Quick“. Vielleicht auch ein bißchen der Generosität des Freiherrn zu Guttenberg. Aber vor allem „Quick“.

Und seinem Chefredakteur. Weil der nicht der „mitgliedstärksten Partei in die Kniekehle treten will“. Das macht der nicht, so ist der nicht. Obwohl das alles sehr übel sein muß, was in dem Artikel über W. steht. Aber der Artikel kommt nicht heraus. Zu solchen Opfern ist man bereit, wenn es darum geht, unsere Demokratie vor Schmutz und Schund zu bewahren.

Und Opfer sind das. Wenn man bedenkt, wieviel Fleiß in diesem Artikel steckt, wieviel nimmermüde Emsigkeit, wieviel ehrliches Bemühen. Was da an Material heimlich zusammengetragen und gesammelt wurde über W. und seine Vergangenheit. Und nun liegt dieser „brisante Artikel“ in der Schublade des Chefredakteurs – und da soll er, nach dessen Willen, auch bleiben. Also war alles umsonst. Weil sie bei „Quick“ so großmütig sind und besagter Partei „keinen schweren Schlag“ versetzen wollen. Man stelle sich vor, das Material wäre in andere, in falsche Hände geraten!

Da geht man in die Knie. Vor soviel Herzenstakt und Staatsgefühl streckt man die Waffen. Soviel Diskretion bei einer Illustrierten – wer hätte das erwartet! Ich nicht. Und das ist noch nicht einmal alles. Vorerst braucht sich die Partei, die mit S anfängt, keine Sorgen zu machen. Eir. bißchen Wohlverhalten, eine Spur von Dankbarkeit – und der Artikel bleibt am noch ein bißchen länger in der Schublade. Wetten, daß wir da auch noch etwas über einen Herrn M. haben, dessen Partei mit einem F beginnt – wenn man so was mal brauchen sollte?