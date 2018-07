Eine große Menschenmenge auf dem Cecil Square in Salisbury brach in Jubel aus: Sie feierte fünf südafrikanische Farmer, denen Lord Graham, Außen- und Verteidigungsminister der Rebellenregierung in Rhodesien, die Unabhängigkeitsplakette an die Brust heftete. Ihr Verdienst: Sie hatten Treibstoff nach Rhodesien transportiert.

Halb ärgerlich, halb ungläubig reagierte die britische Regierung auf Meldungen, daß bei Tag und Nacht Öltransporte die rhodesische Grenze passieren, teils offen, teils heimlich auf Lkw’s und Bahnwaggons aus Südafrika und Portugiesisch-Mozambique. Auf vielen Tanks ist der Firmenname gelöscht; allem Anschein nach sind große Ölfirmen, zumindest indirekt, beteiligt. täglich werden zwischen 35 000 und 70 000 Gallonen Öl herangeschafft (Mindesttagesbedarf: 120 000 Gallonen).

Es gibt keinen Zweifel mehr: Das Regime Smith wird trotz des ölboykotts länger aushalten können als die vier, fünf Wochen, die ihm Wilson noch zubilligen wollte.

London vermerkte mit Bitternis, daß sich bisher nur 30 Länder dem totalen Handelsembargo gegen Rhodesien angeschlossen haben. Die „Rebellen“ verkaufen immer noch Tabak an mehrere Länder, unter ihnen die Schweiz, die USA und der „feindliche“ Nachbar Sambia. Westdeutsche Firmen sollen noch in jüngster Zeit Kupfer und Asbest bezogen haben.