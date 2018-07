Inhalt Seite 1 — Selbstkritik eines Nichtbetroffenen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Lindemann

Gustav W. Heinemann: Verfehlte Deutschlandpolitik. Irreführung und Selbsttäuschung. Stimmeverlag, Frankfurt, 217 Seiten; Paperback, 12,80 DM.

Bedrängend steht die Frage vor uns, ob alles so kommen mußte, wie es sich heute darstellt, oder ob es eine andere Möglichkeit der Nachkriegspolitik gab. Nach meiner Überzeugung haben wir selber entscheidend zur heutigen Situation beigetragen, indem wir einen Weg einschlugen, der zu keiner Zeit in Frieden und Freiheit zu einer Einheit unseres Volkes führen konnte.“

In dieser oder ähnlicher Form stände es vielen nachdenklichen Bürgern der Bundesrepublik wohl an, heute selbstkritische Betrachtungen über den Weg der westdeutschen Außenpolitik nach 1949 anzustellen. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten – fast möchte man schreiben: zu den Perversitäten – unserer Situation, daß diese Betrachtung von einem der ganz wenigen Politiker der Bundesrepublik stammt, der guten Gewissens von sich sagen kann, daß er die Verfehltheit von Adenauers Politik vom ersten Augenblick an erkannt und diese Erkenntnis offen ausgesprochen hat. Dr. Gustav Heinemann ist 1950 als Bundesinnenminister zurückgetreten, weil er Adenauers Weg in die westdeutsche Aufrüstung vor seinem Gewissen nicht verantworten konnte. Er hat dann als Vorsitzender der Gesamtdeutschen Volkspartei jahrelang gegen diese Politik gekämpft, konnte aber von dieser Plattform aus nichts ausrichten und trat daher zur Sozialdemokratischen Partei über, um überhaupt die Möglichkeit parlamentarischer Wirksamkeit zu erlangen. Heute gehört er zu den gescheitesten Abgeordneten der Opposition, ohne allerdings in puncto Deutschlandpolitik dort Entscheidendes erreicht zu haben.

Dieses Buch besteht zum größten Teil aus Reden und Aufsätzen der Jahre 1951 bis 1957, in denen Heinemann unermüdlich gegen die Politik Adenauers gekämpft hat. Es lohnt sich, einige dieser hellsichtigen Sätze hervorzuheben: „Solange der Weg zu neuer deutscher Selbstbestimmung auch im Völkerleben nur dadurch gegangen werden kann, daß eine Teilregierung sich einem der Lager des Weltkonflikts gegen das andere Lager zur Verfügung stellt, halte ich dieses außenpolitische Bemühen für abwegig. Je mehr ein Teil von Deutschland sich in einem der Blocksysteme verliert, um so tiefer und unheilvoller werden wir als Deutsche auseinandergerissen.“ (1951) Ebendies ist seither eingetreten. Heinemann wirft Adenauer vor, daß er durch die Eingliederung der Bundesrepublik in das westliche Bündnissystem Westdeutschland wieder gesellschaftsfähig machen wollte, und schreibt: „Die Zeit zu wirklicher Rehabilitierung ist noch nicht reif. Ihre Forcierung über die Brücke der amerikanisch-westdeutschen Rüstungskonzeption wird nur zu Scheinlösungen führen und sich letzten Endes in vieler Hinsicht als Illusion darstellen.“ Die Desillusionierung vollzieht sich augenblicklich.

Ebenfalls 1951 hielt Heinemann in Düsseldorf eine Rede, der man prophetischen Charakter zusprechen könnte, wenn man nicht wüßte, daß damals auch andere nüchterne Beobachter ähnliche Einsichten hatten. „Wenn der Weg des Bundeskanzlers zu Ende gegangen wird, so sehe ich ein dreifaches Ergebnis voraus: Das eine Ergebnis wird sein, daß die Bundesrepublik eine Scheinsouveränität erlangt... Ein anderes Ergebnis wird die vertiefte Spaltung Deutschlands und eine erhöhte Kriegsgefahr sein ... Das dritte Ergebnis, das ich kommen sehe, wird das Verschwinden der Deutschlandfrage von der internationalen Gesprächsbühne sein.“ Fünfzehn Jahre später sind alle-drei Voraussagen verwirklicht, vielleicht mit der Einschränkung, daß die erhöhte Kriegsgefahr durch die zunehmende Verständigung zwischen Washington und Moskau neutralisiert worden ist.

Insoweit ist dieses Buch als historische Dokumentation – die durch einen chronik-artigen Anhang sehr nützlich ergänzt wird – bemerkenswert genug. Es stellt sich jedoch die politische Frage, was den Verfasser dazu bewogen haben mag, seine richtigen Erkenntnisse von damals in diesem Augenblick der Öffentlichkeit erneut in Erinnerung zu rufen. Heinemann ist über den Verdacht erhaben, daß er nur nochmals beweisen wolle, wie recht er gehabt habe. Das kritische Nachwort trägt das Datum des 5. September 1965, es wurde also unmittelbar vor der fünften Bundestagswahl geschrieben. Sollte das Buch als Auftakt zu einer neuen Deutschlandpolitik einer – wie Heinemann damals gewiß gehofft hatte – siegreichen Sozialdemokratie dienen? In dem (undatierten) Vorwort schreibt Heinemann von seinen hier zusammengestellten Äußerungen: „Sie sind ... eine Dokumentation der Alternative, um die es hätte gehen können.“