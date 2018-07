Inhalt Seite 1 — Überzeugen statt befehlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt Kritiker der westlichen Gesellschaftsordnung, die behaupten, daß ein Unternehmer auch heute noch sehr stark an den Feudalherrn des 18. Jahrhunderts erinnere. In seinem Betrieb sei er in vielen Bereichen unumschränkter Herrscher, und sein Unternehmen, gleichgültig, ob in ihm zehn oder zehntausend Menschen beschäftigt sind, geht nach seinem Tod an seinen Erben über – ob dieser nun ein fähiger Chef oder ein Taugenichts ist. Entspricht diese Vorstellung aber der Wirklichkeit, kann es sich der Unternehmer heute noch leisten, sich wie ein absoluter Herrscher zu gebärden?

„Selbstverständlich wird in meinem Hause gemacht, was ich sage. Ich wäre aber ein schlechter Unternehmer, wenn ich in den Besprechungen mit unseren leitenden Männern meine Entschlüsse nicht begründen und viele meiner Überlegungen nicht sogar zur Diskussion stellen wollte. Es spielt doch keine Rolle, ob ich recht behalte. Es geht darum, daß der Betrieb erfolgreich geführt wird.“ So äußert sich der Chef eines Chemiebetriebes mit einer Belegschaft von 10 000 Mann.

In der modernen industriellen Produktion bedeutet Rationalisierung immer weitergehende Arbeitsteilung. Es ist vielfach unmöglich geworden, diesen komplizierten Prozeß von einem einzigen Platz aus zu übersehen und zu leiten.

Da die Führungstechnik auf dem zivilen Produktionssektor jener der Militärs in mancher Hinsicht gleicht, hat man in den Vereinigten Staaten damit begonnen, militärische Begriffe auf industrielle Führungsprobleme zu übertragen und eine eigene „Unternehmensstrategie“ zu entwerfen. Zumindest ein wichtiger Unterschied zwischen wirtschaftlicher und militärischer Führung bleibt aber bestehen: Der Feldherr befiehlt auch heute noch. Der Unternehmer zieht es vor zu überzeugen.

Der Alleininhaber eines Werkes könnte theoretisch auch heute noch Befehle erteilen – er tut es wahrscheinlich in kleinen Dingen auch häufiger, als er zugeben möchte. In großen Fragen aber, bei denen die Existenz der Firma auf dem Spiel steht, wird er sich davor hüten. Er hütet sich nicht etwa, weil ihm „rein menschlich“ ein Befehl zuwider ist, sondern weil der Mitarbeiter, den er überzeugt und informiert, seine ihm übertragenen Aufgaben besser ausführen kann.

Auch hier wieder sind es die Vereinigten Staaten, die dafür die eindringlichsten Beispiele liefern. Ernest Dale schildert die Erfahrungen der Westinghouse Electric Company: „Bei der Dezentralisierung wurden die vielen verschiedenen Produktionsbetriebe nach gleichwertigen Erzeugnissen zu vier großen Produktionsgesellschaften und einer internationalen Gesellschaft gruppenmäßig zusammengefaßt, die sämtlich einem geschäftsführenden Vizepräsidenten unterstanden. Der Chef jedes Werkes und jeder Gesellschaft erhielt größere Verantwortung und Weisungsbefugnis und konnte seine Einheit teilweise so führen, als sei sie ein selbständiges Unternehmen. Gebunden war er nur an die übergeordneten Richtlinien und Kontrollen der Hauptverwaltung.“

Alfred. P. Sloan, der 23 Jahre lang Präsident von General Motors, dem größten Unternehmen der Welt, war, schrieb in seiner Biographie: „Ich erzielte bessere Resultate, wenn ich meine Ideen verkaufte, als wenn ich meine Leute anwies, was sie tun sollten.“ Sloan setzte bei General Motors eine Methode der Unternehmensführung durch, die garantiert, daß die Existenz dieses Riesenunternehmens nicht mehr von dem Genie eines einzelnen abhängt.