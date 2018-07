Die Trunksucht ist unser wesentlicher nationaler Fehler, noch mehr – sie ist unsere idée fixe. Das russische Volk trinkt nicht aus Not oder Unglück, sondern aus dem uralten Bedürfnis nach etwas Wunderbarem und Ungewöhnlichem; es trinkt, wenn man es so sagen darf, auf mystische Weise, wobei es bestrebt ist, den Geist aus dem irdischen Gleichgewicht herauszuführen und ihn in den Zustand körperloser Glückseligkeit zurückzuversetzen. Ein Frauenheld, ein verliebter Schürzenjäger nimmt die Züge eines Ausländers an, eines Deutschen (der Teufel bei Gogol), eines Franzosen, eines Juden. Und wir, die Russen, geben für eine Flasche Wodka die schönste Frau her (Stenka Razin).

Zusammen mit dem Hang zum Diebstahl (es mangelt an fester Überzeugung gegenüber konkreten und reellen Bindungen) verleiht uns die Trunksucht die Unverschämtheit eines Schlingels und stellt uns inmitten anderer Völker als Lumpen hin. Es genügte, daß die „uralten Grundsätze“ fielen, daß die sozialen Hierarchien durch eine gestaltlose Gleichheit ersetzt wurden, und schon war die „halbstarke“ Natur des russischen Menschen an die Oberfläche getreten. Wir alle sind jetzt Halbstarke (wer von uns spürt nicht etwas Betrügerisches in seiner eigenen Geistigkeit und in seinem Schicksal?). Das gibt uns im Vergleich zum Westen zweifellos ein Übergewicht; aber gleichzeitig drückt es unserem Leben und den Bestrebungen unseres Volkes den Stempel der Unbeständigkeit und der leichtsinnigen Verantwortungslosigkeit auf. Wir verstehen es, mit Europa zu argumentieren oder ihm eine interessante Häresie aufzuzwingen; aber wir sind absolut nicht fähig, eine Kultur zu schaffen. So wie bei jedem Dieb und Trunkenbold kann man bei uns auf alles gefaßt sein. Es ist nicht schwer, uns zu mißachten, uns zu regieren mit Hilfe von administrativen Mitteln (ein Betrunkener ist passiv, er hat keine Macht über sich, er schleppt sich dorthin, wohin man ihn zerrt). Aber gleichzeitig – wie schwierig ist es doch, mit diesem schwankenden Volk etwas anzufangen, wieviel Kummer bereitet es unseren Administratoren!

*

Und dennoch ist beim russischen Menschen das Bewußtsein, daß nichts zu verlieren sei, am wichtigsten. Daher rührt auch die Interesselosigkeit der russischen Intelligenz (mit Ausnahme der Bücher im Regal). Und die wahre Aufrichtigkeit des Volkes: betrunken, für Rußland, mit entblößter Brust! – Schießt, Reptilien! Das ist keine Gastfreundschaft – das ist Verzweiflung. Die Bereitschaft, auch das letzte Stück zu teilen, weil es das letzte ist, und es nichts mehr gibt, im letzten Grenzland, an der Grenze. Leichtigkeit im Denken, in den Ansichten. Ein trüber Wirrwarr. Sie haben nichts gesammelt, nicht gelernt. Wer wagt es, ein Urteil zu fällen? Alle sind bereits gerichtet.

*

Zu Gott muß man solch ein Vertrauen haben wie ein: Hund zu seinem Herrn. Du pfeifst – er kommt herbeigeeilt. Wohin du auch gehen magst, der Hund wird, ohne zu fragen, ohne nachzudenken, freudig hinter dir herlaufen, ser. es bis an das Ende der Welt. Wir haben uns lange genug Gedanken über den Menschen gemacht. Es ist Zeit, an Gott zu denken.

*