BEUTE

Theaterstück von Joe Orton

Deutsches Schauspielhaus in Hamburg

Gastspiel im Theatersaal des Unileverhauses

Das zweite Stück des blutjungen Briten Joe Orton dürfte es in Deutschland schwerer als sein Erstling haben. „Seid nett zu Mr. Sloane“ hat bisher ein Dutzend Bühnen bei uns gefunden. Mit dem Zweitling präsentierte der Wiesbadener Sensationsregisseur Hansgünther Heyme eine Rechnung, die, so wie in Hamburg, nicht aufgehen konnte.

Ortons „Beute“ ist ein Grusical. Seine Essenz: spezifisch britischer „Humor“. Einbalsamierte weibliche Leiche wartet auf Beerdigung, muß aber aus dem Sarg in den Kleiderschrank, weil aus einem Bankraub hunderttausend Pfund im Sarg versteckt werden. Da Kriminalinspektor Truscott scharf auf den Schrank ist, wird Leiche gestrip-teased und auf Bügelbrett als Kleiderpuppe verschnürt. Glasauge der Toten, das über die Bühne rollt, strapaziert nur Geschmacksnerven der Zuschauer. Truscott läßt sich düpieren. Er läßt sich auch eine Kassette mit den „Innereien“ der Toten entwinden, obwohl er just den Magen wegen Giftmordverdachts gebraucht hätte.

Personal: Massenmörderin Fay, die mit ihren 28 Jahren schon sieben eigene Ehemänner zu Tode „gepflegt“ hat; der Leichenbestatter Dennis, der diese „Krankenschwester“ heiraten will, obwohl sein sich feminin gerierender Einbrecherkumpel Hal „Baby“ zu ihm sagt; der geplagte Witwer, der den Sarg nicht unter die Erde bringt, weil Leichenzug in gräßlichen Verkehrsunfall gerät; und eben Truscott, dem es der mit Polizei und Gefängnis vertraute Autor „geben“ will: Beim Verhör foltern diese Burschen, und wenn die Bestechungssumme hoch genug ist, werden sie käuflich. Das ist wohl das einzige „gesellschaftskritische“ Relikt.