Wie sehr hätten wir uns im vergangenen Jahr ein „Nein“ der Großbanken zu mancher Emission der öffentlichen Hand gewünscht, als der Rentenmarkt durch eine Überbeanspruchung immer tiefer in eine Krise geriet. Aber damals blieb aus, was in der vergangenen Woche Wirklichkeit wurde. Die jetzt angebotene 175-Millionen-Mark-Anleihe von Nordrhein-Westfalen muß nämlich ohne die Mitwirkung der drei Großbanken untergebracht werden. Und zwar deshalb, weil der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen eine Senkung der Bankenbonifikation, aus der die Institute die Kosten der Placierung bestreiten, von 2 1/4 auf 1 3/4 Prozent durchgesetzt hat.

Das Nein erfolgte also nicht aus Verantwortung gegenüber dem auch heute noch keineswegs aufnahmefähigen Rentenmarkt, sondern aus Sorge, die Schmälerung der Verdienstspanne könnte bei den anderen Ländern Schule machen.

Natürlich haben die Großbanken eine Reihe guter Gründe dafür zur Hand, warum eine Schmälerung ihrer Vergütung untragbar ist. Sie kommt nämlich längst nicht mehr ihnen allein zugute, sondern muß zum Teil als Rabatt an Großanleger weitergegeben werden. Aber der Finanzminister brauchte sich um solche Einwendungen nicht zu kümmern. Denn draußen vor der Tür standen Kreditinstitute genug, die bereit waren, auf seine Konditionen einzugehen.

Die Großbanken waren rasch isoliert, auch durch zahlreiche private Banken, die bislang stets mit Hinweis auf ihre schwierig gewordene Existenz auf hohe Ertragsmargen bestanden hatten. Mit Spannung wird darauf gewartet, welche Konsequenzen die Großbanken aus dem Verhalten der Privatbanken ziehen werden. KW