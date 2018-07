Kein Mensch will ein Künstler sein – er wird dazu getrieben, weil die Welt sich weigert, die ihm zustehende Führerschaft anzuerkennen. Henry Miller

Ein neuer Literaturpreis

Eine Jury, bestehend aus 60 Lesern, wählte aus 500 deutschsprachigen belletristischen Werken die Erzählungen „Brücken und Gitter“ des Ostberliner Autors Rolf Schneider für den Hamburger Leserpreis, der in diesem Jahr zum erstenmal vergeben wird. Literatur der einen Seite preisgekrönt von der anderen Seite – einmal mehr ein Grund, nicht alle Hoffnung fahren zu lassen.

„Der Stellvertreter“ in Buenos Aires

Nach sechs Vorstellungen von Hochhuths „Stellvertreter“ im schwülen Februar von Buenos Aires erschien ein schwitzender Oberinspektor der Stadtverwaltung zur Siesta-Zeit im Theater: weitere Aufführungen wurden verboten. Das Stück hatte aufgeschlossene Kritiker gefunden, aber die meisten hatten die historische Wahrheit angezweifelt. Schon vor dem ersten Spieltag versammelten. sich die „Freunde der gefesselten Nationen unter der argentinischen Jugend“, die „Christliche Bewegung Argentiniens“ sowie die Gruppen „Gemeinsam in Christo gegen den Kommunismus“ und drohten: „Wir Christen sterben am Kreuz, aber nicht mit gekreuzten Armen!“ Energisch schloß sich Argentiniens Putschgeneral F. Toranzo dieser Kundgebung an. Kardinal Caggiano von Buenos Aires sandte ein Schreiben in Sachen „Stellvertreter“ an die Stadtverwaltung. So ist Hochhuths Drama zwar als Lesestoff in vielen Buchhandlungen Lateinamerikas zu bekommen, gespielt aber wurde es auf dem Subkontinent, nach den Verboten in Mexiko und Rio de Janeiro, nur sechs heiße Abende lang.

... und in Belgrad

Nahezu gleichzeitig fanden in diesem Monat in Belgrad zwei deutsche Premieren statt – im „Volkstheater“ gab es Hochhuths „Stellvertreter“, im Avantgarde-Theater „Atelier 212“ Peter Weiss’ „Verfolgung und Ermordung des Jean Paul Marat“. Auf beide Stücke reagierte die Belgrader Kritik nur mit Vorbehalten positiv: Weiss habe sein Stück im Grunde weder thematisch noch formal zu Ende gedacht; Hochhuth habe zwar ein künstlerisch geschlossenes Drama geschaffen, aber es sei einfach unverständlich, daß der Autor darauf bestanden habe, bei den Inszenierungen in sozialistischen Ländern besonders die Szenen hervorheben zu lassen, die mittels dokumentarischer Beweise zeigen, daß die Deutschen tatsächlich Juden verfolgt hätten – „als hätten wir nicht am eigenen Leibe erfahren, was Nazismus bedeutet“, bemerkte der Theaterkritiker der Literaturzeitung.