FÜR finanziell potente Sammler von Erotika:

„Erotische Novellen aus galanter Zeit“, herausgegeben und mit bio-bibliographischen Notizen versehen von Ludwig von Brunn, mit Illustrationen von Erwin Mc Rickert; Gala Verlag, Hamburg; 3 Bände, 234, 238 und 238 S., von 1–100 numeriert und in Leder gebunden DM 360,–, Halbleder DM 225,–.

ES ENTHÄLT französische Novellen des 18. Jahrhunderts von teils anonymen, teils weithin unbekannten Verfassern, unter ihnen auch der Generalvikar von Boulogne, Claude-Henri de Fusée de Voisenon, der ein Freund Voltaires war und Mitglied der Académie Française. Die Geschichten folgen alle mehr oder weniger brav dem seit Boccaccio der europäischen Literatur einer gewissen Lage geläufigen Gebrauchsmuster, handeln von lockeren Mönchlein, erfinderischen Greisen und früh verführten Mädchen und sind durchweg in jenem munter-gleichförmigen Tonfall erzählt, mit dem man in diesem Genre vorlieb nehmen muß.

ES GEFÄLLT, weil der Verleger der „Gespräche“ des Aretino, des „Monsieur Nicolas“ des Restif de la Bretonne und eines kaum erschwinglichen, längst vom Markt verschwundenen Luxusdruckes der „Fanny Hill“ einen Illustrator zur Mitarbeit gewonnen hat, dessen Blätter den Text an Witz überflügeln. Erwin Rickert kopiert mit sehr viel Geschick und Geschmack die laszive Spielart des wieder in Mode gekommenen Jugendstils, seine Sofaund-Boudoir-Allegorien können sich sehen lassen. Auch sein Soll an eindeutigen Gruppierungen erledigt Rickert, ein Meister der zierlich-verschnörkelten Linie und der boshaften Pünktchen, so gut es geht als Reminiszenz an Byros und Beardsley. U. N.