Die ÖVP malt das Gespenst einer Volksfront an die Wand

Von Claus Gatterer

Wien, im März

Am Sonntag, dem 6. März, werden 4,8 Millionen Österreicher – 80 000 mehr als bei der letzten Parlamentswahl im November 1962 – die 165 Abgeordneten zum Nationalrat wählen – wie üblich vorzeitig und wie üblich in apokalyptischer Atmosphäre. „Österreich darf nicht rot werden!“ schreien Plakate der Volkspartei von allen Wänden. Indessen, so rot wie Österreich aus Scham über diesen Wahlkampf könnte es selbst dann nicht werden, wenn die „rote Volksfront“ – das Angstgespenst, mit welchem die ÖVP das Bürgertum schreckt – tatsächlich die Wahl entschiede.

„Rote Volksfront“ in Österreich? Was die Österreicher am 6. März erwartet, ist keineswegs eine historische Wahl, Ausgangspositionen und Wahlziele der Parteien sind durchaus undramatisch, obschon sich gegenüber früheren Wahlen einiges verschoben hat. Die „Österreichische Volkspartei“ (ÖVP; 2,02 Millionen Stimmen bei der letzten Wahl; 81 Mandate), die seit 1945 stets die Bundeskanzler in den schwarz-roten Koalitionskabinetten gestellt hat, steuert nun offen die absolute Mehrheit (84 Mandate) an; sie will, wie ihr Obmann, Bundeskanzler Josef Klaus, und ihr Generalsekretär, Hermann Withalm, zu verkünden nicht müde werden, die „Praxis der starren Koalition überwinden; gleichwohl verheißt sie neue Formen „echter Zusammenarbeit“.

Wer spielt die erste Geige?

Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ; 1,96 Millionen Stimmen, 76 Mandate) hat seit 1945 den Bundespräsidenten und den Vizekanzler gestellt; zweimal – 1953 und 1959 – hat sie mehr Stimmen als die ÖVP errungen, ist aber beide Male dank der Wahlarithmetik im Nationalrat in der Minderheit geblieben. Unter ihrem Obmann Bruno Pittermann, dem gewiegten Taktiker, führt sie nun zum erstenmal offen einen Wahlkampf um die Mehrheit, freilich um die einfache Mehrheit, um in einer Neuauflage der alten Koalition die erste Geige spielen und den Kanzler stellen zu können.