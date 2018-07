Die Idee, daß die Berliner die „Anti-Tauben-Pille“ verwenden wollen, damit die gurrenden Friedensvögel nicht überhand nehmen, hat etwas Herzrührendes. Man hat also den Anblick nicht vergessen, den die toten Tauben boten, wenn sie nach, der „Aktion Gift“ frühmorgens auf den öffentlichen Plätzen in die Wagen der Müllabfuhr geschaufelt wurden.

Zwar weiß man, daß die Tauben-Legende nicht stimmt: Symbole des Friedens? Sind sie doch zänkisch und hacken ständig aufeinander herum. Symbole der Unschuld? Sind sie doch liebestoll; ganz abgesehen davon, daß ihnen nichts angenehmer zu sein scheint, als verehrungswürdigen Denkmalfiguren aufs Haupt zu fliegen und dort ihre respektlosen Spuren zu hinterlassen.

Trotz allem haben wir uns daran gewöhnt, in diesen miesen Vögeln etwas Besonderes zu sehen. Und eben deshalb können wir’s nicht gutheißen, daß sie einfach vergiftet, zusammengekehrt und in den Müll gekippt werden. Ohnehin wirft es ja ein schlechtes Licht auf Menschen, die so etwas Grausames anderen ebenden Wesen antun, gleichgültig, ob die Opfer moralisch einwandfrei oder verkommen sind. Und das Chanson, das ein Wiener Kabarettist vortrug („Laßt uns Tauben vergiften im Part“), hat den Tierfreunden unangenehm im Ohr geklungen; und war wohl auch so gemeint.

Die neue Berliner Methode geht darauf aus, den weiblichen Tauben einen Indigo-Farbstoff ins Futter zu mischen, der sie unfruchtbar macht. „Geburtenregelung“ heißt die Parole.

Diese feine Art, die nachwuchsfreudigen Tauben zu bremsen, erinnert an eine Geschichte, in ceren Mittelpunkt ein Pariser Freund steht. Raoul war eingeladen, Erholungswochen in einem leerstehenden Haus an der Côte d’Azur zu verbringen. Einziger Hinweis des in Paris verbliebenen Gastgebers: Er möge tüchtig Täubchen essen. Diese Delikatesse flatterte in dem Taubenschlag aus und ein und vermehrte sich ungeheuerlich. Statt Gift wurde also Bratpfanne empfohlen.

Roaul, einst Schüler Sartres, heute Inhaber einer modernen Graphik-Galerie, hielt Taubenschlachten für Taubenmord. Er brachte es ganz einfach nicht übers Herz. Doch wie, wenn er die Eier beseitigte? Und was, wenn die brütenden Tauben seelisch darunter litten, daß sie plötzlich nicht mehr zu brüten hätten?

So kochte Raoul die Eier hart und legte sie den Tauben wieder unter. Ein sensibler, ein guter Mensch – wie der Berliner Zoologe Kurt Becker, der die „Anti-Tauben-Pille“ erfand und dafür ein Denkmal verdient: ein reich umflattertes.