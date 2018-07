H. W., Wesselburen

Die idyllische, bäuerlich-friedliche dithmarsche Kleinstadt Wesselburen kommt nicht zur Ruhe. Der Streit um den nationalsozialistischen Literaturhistoriker und antisemitischen Vorkämpfer Adolf Bartels geht weiter. Einsprüche aus allen Teilen des Landes konnten die Wesselburener nicht davon abbringen, eine ihrer Straßen nach Adolf Bartels zu nennen. Die Protesttelegramme legten die Stadtväter einfach beiseite, die Aufforderung Landesinnenministers Schlegelberger, der Straße einen anderen Namen zu geben, stieß bei ihnen auf taube Ohren. Mehr konnte das Innenministerium nicht tun. Es hat keine gesetzliche oder rechtliche Handhabe, die Wesselburener zu zwingen, die Straßenschilder abzumontieren und durch andere zu ersetzen. Neue Schilder freilich brachten derweil die störrischen Stadtväter an – neue mit dem alten Namen Adolf Bartels.

Schließlich griffen acht Abiturienten zur Selbsthilfe. Des Nachts überklebten sie die „Adolf-Bartels-Straße“ mit „Heinrich-Heine-Straße“. Wut packte darob die Wesselburener Stadtgewaltigen. Die Polizei wurde eingeschaltet, und die Stadtverwaltung sorgte dafür, daß die überklebten Schilder wieder gesäubert wurden. Der Name des Rassentheoretikers durfte doch nicht „beschmutzt“ werden.

Die derart gemaßregelten Oberschüler aber zeigten Zivilcourage. Ihre Tat sollte kein Dummerjungenstreich sein, sondern ein Akt staatsbürgerlicher Gesinnung. So schrieben sie Bürgermeister Wernicke einen offenen Brief, den auch Wolfgang Bartels unterzeichnete, der Großneffe des antisemitischen Apostels. Die Abiturienten schrieben ihrem Bürgermeister: „Wir sind stolz darauf, daß unsere Schule uns zu freiem und kritischem Denken und zu staatsbürgerlichem Verantwortungsbewußtsein erzogen hat. Wir haben erfahren müssen, daß ein Teil der Generation vor uns eine solche Erziehung nicht hat erhalten dürfen, und darum sind wir den für uns verantwortlichen Erziehern besonders dankbar. Wir haben in einem Leserbrief unverzüglich unsere Namen genannt. Daher betrachten wir das Einschalten der Kriminalpolizei als einen Versuch, die Öffentlichkeit gegen uns einzunehmen. Wir kennen das Recht der Stadt Wesselburen, Straßennamen in eigener Verantwortung zu bestimmen. Aber wir nehmen für uns auch das Recht in Anspruch, gegen legale Mißgriffe zu protestieren“.

Ministerpräsident Lemke erklärte, der Brief habe ihm gefallen, und Kultusminister von Heydebreck sprach von einer „durchaus verständlichen Demonstration“. Die Vernehmungsakten der Kripo liegen inzwischen bei der Flensburger Staatsanwaltschaft. Wird sie Anklage wegen „schwerer Sachbeschädigung“ erheben? Es wäre für Adolf Bartels wahrlich zuviel der Ehre...