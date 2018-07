Johannes Schornstein, der neue Staatssekretär im Wohnungsbauministerium, hat es gewagt, auch für den Wohnungsbau eine Überprüfung der Subventionen anzukündigen. Obwohl er gleich hinzufügte, daß auch in Zukunft noch direkte Subventionen für bestimmte Personen gewährt werden, wurden seine Ausführungen von den Gegnern eines freieren Wohnungsmarktes so ausgelegt, als ob in Kürze alle staatlichen Zuwendungen für diesen Bereich gestoppt würden. Davon kann keine Rede sein.

Es wäre aber wirtschaftlich und sozialpolitisch unsinnig, auf unabsehbare Zeit die staatliche Förderung des Wohnungsbaus unverändert fortzusetzen. Soweit es heute noch eine echte Wohnungsnot gibt, ist sie nicht mehr Folge des letzten Krieges, sondern rührt daher, daß die Bevölkerung bestimmter Städte überdurchschnittlich wächst. Daß in diesen Ballungsgebieten nicht noch mehr Wohnungen gebaut werden, liegt an den knappen Bauplätzen und den hohen Baupreisen. Diese sind aber nicht zuletzt durch die Subventionen so hochgetrieben worden.

Die Bautätigkeit würde in diesen Bedarfszentren durch eine Stabilisierung der Baupreise sicherlich gefördert. Im übrigen kann man Subventionen nicht oft und streng genug auf ihre Berechtigung hin überprüfen. Wenn der Staat – um im Bereich der Bauwirtschaft zu bleiben – schon nicht genügend Mittel für den Straßenbau hat, wo die Preise zur Zeit recht niedrig sind, liegt es nahe, beim Wohnungsbau jetzt, nach dem Wiederaufbau, etwas kürzer zu treten und die freien Mittel im Tiefbau einzusetzen. ks.