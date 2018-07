Die radikalen „Jungtürken“ der sozialistischen Baath-Partei in Syrien haben vorige Woche im fünfzehnten und blutigsten Militärputsch seit 17 Jahren abermals die Macht an sich gerissen, die sie vor zwei Monaten an den gemäßigten pan-arabischen Flügel der Partei verloren hatten.

Staatspräsident General Amin Hafez, seit drei Jahren der, „starke Mann“ im Lande, wurde bei den Kämpfen verwundet. Er und die beiden Gründer der Partei, Ministerpräsident Sdah Bitar und Generalsekretär Michel Aflak sowie viele andere Funktionäre soller. verhaftet worden sein.

Die erbitterten Richtungskämpfe in der Baath-Partei, der großen Rivalin des Nasserschen Sozialismus, haben ideologische und religiöse Ursachen. Während die pan-arabischen Baathisten, die sich um Hafez scharten, zumeist sunnitisch sind, haben sich die alawitischen und drusischen Offiziersgruppen dem regionalsyrischen Zweig der Partei verschrieben.

Die Radikalen, auch ‚Chinesen“ genannt, sammelten sich um den 37 Jahre alten Generalmajor Salah Jadid, bekannt als Bewunderer der Lehren Mao Tsetungs, unerbittlicher Gegner Israels und gefährlicher Rivale Nassers. Im vorigen Jahr hatten sie das Land auf einen stramm sozialistischen Kurs gebracht, dann jedoch Regierungsgewalt und Parteiführung dem interarabischen Parteikommando überlassen müssen, dem auch einige Nichtsyrier angehörten. Zum Gegenschlag holten sie aus, als sich General Hafez mit Nasser aussöhnen, wollte, obwohl auch er sich nicht nach der Zeit der Vereinigten Arabischen Republik zurücksehnt.

An die Spitze der Regierung stellten die Radikalen zwei junge Mediziner, die sich in der Parteiführung bewährt hatten: Dr. Nureddin Attassi wurde Staatschef, Dr. Jussuf Sayyen Premierminister Außer drei Generalen ist auch ein Kommunist (als Postminister) in das neue Kabinett eingezogen.