Hans Dieter Müller (Herausgeber): Die Force de Frappe. Walter Verlag, Freiburg in Breisgau. 124 Seiten. Kartoniert 9,80, Ln. 13,– DM.

Charles de Gaulle schätzt seine Force de Frappe nicht nur als Faktor der „Weisheit und Umsicht in einer gefährlichen Welt“. Er will auch gern den Nachweis führen, daß solche Umsicht heute nicht schwindelerregend teuer sei: Was Frankreich nach seinen Worten eine „unvergleichliche Sicherheitsgarantie“ bietet, was es aus einem Land „minderen Grades“ in eine Weltmacht zurückverwandeln und damit der amerikanischen Hegemonie entziehen soll, kommt dem französischen Steuerzahler angeblich billiger zu stehen als die Summe der Sozialzuschüsse, die von der Staatskasse an die armen Bauern der Provinz gegeben, werden. Die neue Rüstung kostet – immer nach de Gaulle – nicht ein Viertel der französischen Militärausgaben und nicht die Hälfte jener Summe, die Frankreich jährlich seinen Pensionären zahlt.

Was handelt es dafür militärisch ein – Sicherheit, wie de Gaulle behauptet, oder doch nur die Freiheit, atomaren Selbstmord zu begehen? Der Heidelberger Religionsphilosoph Georg Picht schrieb bisher über Platon; dennoch fühlt er sich berufen – in einem der Beiträge, aus denen sich das hier angezeigte Buch zusammensetzt – auf die zentrale Frage der europäischen Militärpolitik eine Antwort zu geben. Picht ist Leiter der Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft und seit 1957 Mitglied der evangelischen Kommission für Probleme der atomaren Rüstung. Die Essenz jahrelanger Studien, die Summe zahlreicher Gespräche mit Politikern, Militärs und Wissenschaftlern in der Bundesrepublik wie in Frankreich legt er jetzt in einer vernichtenden Kritik der Force de Frappe und der für sie entwickelten strategischen Doktrin vor: Die französische Atomwaffe ist für ihn ein „gigantischer Bluff“, die französische Doktrin der Abschreckung nur glaubhaft, wenn der Gegner für möglich hält, „der französische Staatspräsident könnte wahnsinnig sein“.

Genau addiert der Philosoph die – zumeist bekannten – militärischen und technologischen Unzulänglichkeiten der französischen Liliput-Atommacht – so der Trägersysteme, die im Moment der Inbetriebnahme überholt sein dürften, oder auch das Fehlen jeglicher Infrastruktur. Dabei entsteht dann ein wahrhaft abschreckendes Kolossalgemälde für alle jene, die versucht sein könnten, doch dem Vergeltungs-Instrument de Gaulles zu vertrauen.

Die angeführten Mängel haben nicht zuletzt ihren Grund in der von de Gaulle gerühmten Billigkeit seines Unternehmens. Mit fünfzehn Jahren Verspätung und nur dem fünfzehnten Teil der Mittel kann ein klassischer europäischer Nationalstaat den großen Atommächten schlechterdings nicht Konkurrenz machen. Als Kronzeugen für diese These führt Picht übrigens einen Franzosen, ins Feld – General Beaufre, Autor, einer Einführung in die moderne Strategie. Beaufre behauptet, daß binnen fünf Jahren Kriegsmaterialien und Taktiken heute so veralten wie einst Von Krieg zu Krieg. Wenn das stimmt, und Grund, daran zu zweifeln, gibt es kaum, dann wird der Krieg zum technologischen Wettlauf im Frieden und damit weithin zum Wirtschaftskrieg, in dem sich mit Gewißheit nur Wirtschaftsgiganten behaupten können.

All dies ist einleuchtend, ja überzeugend dargelegt, aber es krankt an der in Deutschland traditionellen Überschätzung alles Militärischen. Wer die Force de Frappe ausschließlich danach bewertet, ob sie Frankreich militärische Sicherheit gibt, verkennt, daß sie als politisches Instrument vielleicht doch nicht nur dazu taugt, um eine Reform der NATO zu erzwingen. Die kleine französische Atommacht mag nicht stark genug sein, Frankreich schon heute die Hegemonie über Westeuropa zu sichern – eine besondere politische Qualität, die Bonn weiterhin entbehren muß und die Paris zum ersten westeuropäischen Gesprächspartner des Ostens aufrücken läßt, ergibt sich dennoch aus dem Besitz der Bombe.

Der Leser dieses Bandes; tut deshalb gut daran, die nüchternen Anmerkungen Alfred Grosten der deutschen und der französischen Politik mit und ohne de Gaulle zu beachten. Auch die angefügten Dokumente (Auszüge aus Reden von Generalstabschef de Gaulles, ein Vortrag von Generalstabschef Ailleret und andere) runden das Bild. Der Verlag versprach Material zum Durchdenken – er hat sein Versprechen gehalten.

Peter Merseburger