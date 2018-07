Th. v. U., München

Grabschändung in München. Der Tatort allein war bedeutsam genug, Münchens Oberbürgermeister Dr. Vogel zu veranlassen, eilig eine Pressekonferenz einzuberufen und die Journalisten auf den alten jüdischen Friedhof in der Thalkirchner Straße zu führen. Dort hatten – die Polizei meint: in einer der letzten Faschingsnächte – vermutlich mehrere Unbekannte vierzig Grabsteine umgestürzt, zum Teil zerstört oder beschädigt.

Der alte jüdische Friedhof war 1815 angelegt worden. Hohe Mauern umschließen 3000 Gräber, die schweren Tore sind auch tagsüber verschlossen. Die wenigen Besucher, die den Friedhof aufsuchen, klingeln am Tor und werden vom Verwalter eingelassen. Heute bestattet die israelitische Kultusgemeinde ihre Toten auf dem neuen Friedhof an der Garchinger Straße.

Den alten Friedhof wollten die Nazis auflösen. Sie markierten die Grabsteine, die zur Versteigerung bestimmt waren, mit Ölfarbe. Zum Verkauf ist es nie gekommen. Die Zeichen sind heute noch zu sehen.

Als die Frau des Verwalters am vergangenen Donnerstag im westlichen Teil des Friedhofes zu tun hatte, entdeckte sie die Grabschändungen. Die Kriminalpolizei ermittelte, daß die Täter über die Mauer gestiegen waren. Für den Rückweg hatten sie eine heruntergestoßene Säule an die Mauer getragen, die sie als Treppe benutzten. Als Tatzeit vermuten die Beamten die Nacht vom Faschingsdienstag zum Aschermittwoch. In der gleichen Nacht wurden in einer angrenzenden Laubenkolonie ebenfalls Verwüstungen angerichtet. Da auf dem Friedhof keine Schmierereien und Hetzparolen festgestellt wurden, glaubt Polizeipräsident Schreiber, politische Motive ausschließen zu können. Er vermutet „Kraftakte“ von betrunkenen Jugendlichen.

Die Vertreter der israelitischen Kultusgemeinde sind anderer Ansicht. Sie meinen, man könne politische Motive so lange nicht leugnen, solange nicht das Gegenteil erwiesen sei. Der Sekretär der Gemeinde, Abusch, fragt, was politische Motive seien. Selbst wenn es sich um angetrunkene Jugendliche handelte, so könne doch nicht übersehen werden, daß sie sich gerade einen jüdischen Friedhof ausgesucht hätten. Eine oberpfälzische Zeitung fand das Wort vom „gemeinen Lausbubenstreich“. Gerade das sei, so meint Abusch, besorgniserregend, daß so etwas nicht alte Nazis, sondern junge Leute täten.

Hendrik van Dam, der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, wurde noch konkreter: „Es kann nicht ganz zufällig sein, daß solche Dinge geschehen, während gewisse antisemitische Propagandaüberschriften auf bestimmten Titelseiten an den Kiosken aushängen. Wenn solche Dinge aber nicht ganz zufällig sind, dann ist das ein Zeichen dafür, daß die Abwehrmaßnahmen gegen den Rechtsradikalismus unzureichend waren.“ Und der Vizepräsident der Gemeinde, Tauchner, erklärte: „Von einem Zufall kann man nicht sprechen, auch wenn es Lausbuben gewesen sein sollten. Es hängt etwas in der Luft.“