Köln

Wer sucht, der findet: Weil ihm ein Todesfall nicht aufregend genug war, machte der Düsseldorfer "Mittag" daraus einen Mord, so richtig schön undurchsichtig und gefährlich. Dabei entging ihm lediglich, daß Lesern mit intaktem Gefühlsleben auch schon die tatsächlichen Umstände dieses Falles genügt hätten, den der Kölner Oberstaatsanwalt Dr. Klein eine "schrecklich tragische Sache" nennt.

Das war geschehen: Im Morgengrauen nach der Weiberfastnacht starb der Franzose Maurice Jobez in einer Ausnüchterungszelle des Kölner Polizeipräsidiums. Als der Wärter das letzte Mal nach ihm gesehen hatte, war ihm die unnatürliche Blässe des Insassen aufgefallen, der nur einen ärztlich attestierten Rausch ausschlafen sollte. Noch ehe ein Arzt zur Stelle sein konnte, war Jobez tot.

Erst zwei Tage zuvor war der 52jährige Franzose – Professor an einem Lyceum in Vincenne, Unterrichtsfach: Deutsch – in Köln angekommen. Er wollte die französischen Schulferien benutzen, um mit Kölner Gymnasien einen Schüleraustausch in die Wege zu leiten. Bei der Angestellten des Kölner Verkehrsamtes, Frau Doris Jürgens – sie war ihm schon bei früheren Besuchen in der Domstadt behilflich gewesen –, hatte er schriftlich ein Zimmer bestellt. Frau Jürgens schildert ihn als einen großen, schweren Mann von freundlichem Gemüt, der sich entzückt über den karnevalistischen Mummenschanz in den Kölner Straßen zeigte.

Am Abend der Weiberfastnacht lud er sie zu einem Glas Kölsch und Reibekuchen – eine Spezialität der Kölner Küche – in die Gaststätte Sion ein. Er mußte mit jemandem über die Abmachungen reden, die er am Vormittag mit dem Direktor des Kölner Apostel-Gymnasiums getroffen hatte und über seine erste Begegnung mit dem Kölner Karneval, den er als schönstes Erlebnis seines Lebens bezeichnete.

Gegen 21.15 Uhr setzte ihn Frau Jürgens mit dem Wagen vor seiner Unterkunft in der Innenstadt, der Pension Henn in der Norbertstraße, ab. Professor Jobez ließ sich aber nach Aussage der Hauswirtin nur den Hausschlüssel geben. Dann verließ er die Pension wieder. Fand er es zu langweilig, schon ins Bett zu gehen? Wollte er sich noch in den Wirbel des Vergnügens stürzen?

Als Jobez nachts gegen zwei Uhr von einer Polizeistreife entdeckt wurde, war ihm nicht mehr nach Reden zumute. Er stand schwankend auf dem Bürgersteig, hielt sich die linke Seite, klagte über Schmerzen und stammelte, er sei gestürzt. Mit einem Unfallrettungswagen transportierte ihn die Polizei in das Vinzenz-Krankenhaus. Dort diagnostizierte ein junger Assistenzarzt nach einer 15-Minuten-Untersuchung, Jobez sei nur betrunken. "Zum Schutze seiner eigenen Person" wurde der Mann in die Ausnüchterungszelle gesperrt.