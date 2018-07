Inhalt Seite 1 — Haken am Himmel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Prinzipiell ist es möglich, ein etwa 40 000 Kilometer langes Kabel „aufzustellen“, ein Kabel, das ohne jede Unterstützung senkrecht emporragen würde, so als sei es an einem imaginären Haken am Himmel befestigt. Das haben vier amerikanische Wissenschaftler in einem Artikel in der Wissenschaftszeitschrift „Science“ (11. Februar) nachgewiesen. Mehr noch, man könnte entlang diesem Kabel Raumschiffe ohne Raketenantrieb ins All katapultieren oder eine große astronomische Beobachtungsstation in 36 000 Kilometer Höhe über der Erde installieren und mit Nachschub und Energie versorgen. Schließlich wäre das stehende Kabel auch für Architekten eine große Hilfe, denn es ließe sich auf dem Dach eines sehr hohen Gebäudes verankern, wodurch es, gewissermaßen am Himmel festgebunden, eine größere Stabilität erhielte.

Dieser „Indische Super-Seiltrick“ mit all seinen technischen Konsequenzen erschien den Herausgebern der „Science“ so phantastisch, daß sie die Arbeit der Ozeanographen John Isaacs und Allyn Vine, des Physikers Hugh Bradner und des Mathematikers George Bachus nur mit Vorbehalt abdruckten. Doch an der physikalischen Theorie, die jenen Spekulationen zugrunde liegt, ist nicht zu rütteln.

Das Kabel müßte- von einem Synchron-Satelliten aus, also einem Flugkörper, der wie der Nachrichten-Satellit „Early Bird“ in rund 36 000 Kilometer Höhe an einer Stelle über dem Äquator steht, in die Richtung des Erdmittelpunktes herabgelassen werden. Solange dabei diese – zur Satelliten-Flugbahn radiale – Richtung präzise eingehalten wird, herrscht in dem Kabel eine so große Spannung, daß es sich wie ein fester Stab verhält. Dieser Stab aber ist selbst nichts anderes als ein in die Länge gezogener Synchron-Satellit; folglich muß jeder seiner Punkte die Erde mit derselben Winkelgeschwindigkeit umlaufen, mit der sich der Globus um seine eigene Achse dreht. Und das heißt: Jeder Punkt des stramm gespannten Kabels bleibt wie ein Synchron-Satellit stets in der gleichen Position über dem Äquator.

Nachdem das Kabel auf der Erdoberfläche verankert worden ist, wird es um ein paar hundert oder tausend Meter in die entgegengesetzte Richtung, also senkrecht nach oben verlängert. Jetzt ist der Flugkörper am oberen Ende entbehrlich; er wird durch das aus der Flugbahn herausragende – ebenfalls unter Spannung stehende – Kabelstück ersetzt. Der Seiltrick ist nunmehr vollkommen.

Mit einem weit genug in den Raum hinausragenden Kabel kann man die Rotationsenergie der Erde technisch ausnutzen. Ein Raumschiff das mit einer Art Aufzug-Mechanismus an dem Kabel bis zur Höhe von 36 000 Kilometer gehievt wird, legt von dort aus den Rest der Kabelstrecke ohne jeglichen Antrieb mit zunehmender Geschwindigkeit zurück. Ist nun jenes obere Kabelende lang genug, dann erfährt der Flugkörper bei dieser Phase eine Beschleunigung, die ausreicht, um ihn in den Weltraum hinauszuschleudern. Der Grund für diese Katapult-Wirkung ist einfach: Oberhalb der Umlaufbahn eines Synchron-Satelliten wird bei der mit der Erde synchronen Rotationsgeschwindigkeit des Kabels die Zentrifugalkraft, die auf eine mit ihm verbundene Masse wirkt, nicht mehr von der Erdanziehung kompensiert. Es verbleibt mithin ein Überschuß an Fliehkraft, der die Masse von der Erde fortschleudert.

Um als Abschußrampe für Raumschiffe dienen zu können, müßte das Kabel allerdings sehr dick sein. Aber hat man überhaupt erst einmal einen Draht aufgestellt, dann läßt er sich auf einfache Weise verstärken, indem man an ihm entlang weitere Drähte in die Höhe schiebt, bis das Bündel dick genug ist.

Vorerst freilich gibt es noch kein Material, das unter den enormen Spannungen, die in einem solchen System herrschen, nicht zerreißen würde. Und selbst wenn diese technische Schwierigkeit überwunden wäre, gäbe es noch eine Reihe anderer: Wie bringt man ein Kabel von der Länge des Erdumfanges in eine Satelliten-Umlaufbahn und wie läßt es sich beim Herablassen zur Erde so stabilisieren, daß es – was unbedingt notwendig wäre – auf seinem Wege auch nicht um wenige Millimeter von der Richtung zum Erdmittelpunkt abweicht? Auch nach der Befestigung des Kabels auf der Erdoberfläche dürfte die Stabilisierung noch sehr problematisch sein, denn allein die Gezeitenbewegungen der Erdkruste würden genügen, den Fußpunkt des Kabels so weit zu verschieben, daß es, aus der senkrechten Position gebracht, augenblicklich zusammenstürzen würde.