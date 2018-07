„Karl Kluth“ (Hamburg, Kunstverein): Manche halten ihn für einen Expressionisten, und das ist ungefähr das Schlimmste, was man heute einem Maler antun kann. Alle Richtungen sind erlaubt und entwicklungsfähig – nur der Expressionismus, als vermeintliches deutsches Erbübel, ist verpönt.

Kluth hat in den zwanziger Jahren, zu Zeiten der Hamburger Sezession, die in ihm und Rolf Nesch ihre führenden Künstler hatte, eine expressionistische Phase durchgemacht. Einige dieser frühen Bilder sieht man in der Hamburger Ausstellung, das Osloer Selbstbildnis, das gleichsam unter den Augen von Münch entstanden ist. Aber schon die großflächigen, streng gebauten Landschaften aus dieser Zeit sind emotional unterkühlt, ohne expressive Gestik.

Als Kluth, nach erzwungener Pause, 1949 endlich wieder malen konnte, hat er die verlorenen Jahre mit Gewalt nachzuholen versucht. Manche dieser Bilder wirken überanstrengt, zu viele formale und inhaltliche Probleme sollten gleichzeitig gelöst und mit seiner komplizierten Farbentheorie in Einklang gebracht werden.

Die Ausstellung bringt in der Hauptsache Bilder aus den letzten fünf Jahren. Sie sind das Beste, was Kluth gemacht hat, und wahrscheinlich werden sie nur deshalb nicht so gewürdigt, wie sie es verdienen, weil sie immer noch als nachexpressionistisch etikettiert werden. Im Figurenbild drängt Kluths Temperament zur dramatischen Szene, stabilisierende Faktoren geben ihm ein sicheres konstruktives Gefüge, mit der größten Natürlichkeit gehen formale und inhaltliche Funktionen zusammen.

Exemplarisch für diese neue Phase ist die Serie der „Trinker“, wo sich die Figur mit gelassener Energie gegen den farbigen Tumult behauptet, und die Serie der römischen Marktfrauen, voluminöse Sibyllen, die sich vor aufgerissenen Mauerwänden in den Boden stemmen. Unter den Porträts ist das Bildnis von Carl Georg Heise (1962) hervorzuheben. – Die Ausstellung dauert bis zum 20. März.

„Hans Jaenisch“ (Bremen, Kunstschau in der Böttcherstraße): Die Virtuosität seiner Malerei, ihre artistische Perfektion hat ihm speziell in Amerika Bewunderung, in seiner Heimat jedoch mancherlei Kritik eingetragen. In seinen neuesten Arbeiten, die in Bremen ausgestellten 70 Aquarelle und Ölbilder sind 1965 datiert, sehe ich den erfolgreichen Versuch, Routine und eine allzu gepflegte Palette hintanzustellen, ohne ins Extrem berserkerhafter Urwüchsigkeit, die ihm schlecht anstünde, zu verfallen.

Jaenisch holt sich frische Impulse aus der Landschaft, aus Motiven von der Insel Amrum – Motiven, die neben ihrer natürlichen Funktion als Zaun, Wegzeichen und Fensterrahmen auch die theoretischen Überlegungen des Malers exemplifizieren. Sie dienen als „Sprossen- und Balkenchiffren für den Hell-Dunkel-Ablauf der Farbe“ und werden mit statischen und frei bewegten Formelementen kombiniert. Spontaneität wird nur in der ersten Phase zugelassen und alsdann einem strengen Kalkül unterworfen. – Bis zum 20. März.

Gottfried Sello