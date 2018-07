FUNK

BAYERISCHER RUNDFUNK

Montag, 28. Februar, die Musiksendung:

Was einen einladen konnte, eine Sendung mit alter und neuer niederländischer Chormusik abzuhören, das war die Frage, ob es in einem Kulturraum, in welchem von jeher Tradition groß geschrieben wurde, in dem aber andererseits, wenn es um die Freiheit ging, auch Kräfte des Aufbegehrens von erstaunlicher Ausdauer wirksam wurden – ob es da eine übergreifende höhere Einheit des Stils und somit des Wesensausdrucks über die Jahrhunderte wie über die veränderten politischen Zustände hinweg gebe.

Jedoch um dies darzutun, hätte das Programm einer solchen Sendung sich doch einen etwas weiteren Rahmen stecken müssen. Vor allem hätte den Gestalten der großen niederländischen Musikepoche mit Namen wie Dufay, Clemens non papa, Jannequin und Josquin ein bedeutenderes Gewicht an zeitgenössischem Schaffen gegenübergestellt werden müssen, um Vergleiche unserer modernen Tonsprache mit der Motetten- und Madrigalkunst jener Alten zu ermöglichen, die auf einem anderen Wege waren als die Heutigen: nämlich aus der Hochkultur der reinen Polyphonie in den Ausgleich der horizontalen mit der vertikalen Struktur.

Daß dennoch Beziehungen zwischen heute und damals bestehen, ließ in dieser Sendung Alexander Voormolens Komposition von „Wanderers Nachtlied“ wohl erahnen. Deutlicher hätte es, auch durch die Trennwand der verschiedenen Zeitstile hindurch, sicherlich werden können, wenn auch der stärkste niederländische Musiker der Gegenwart, Henk Badings, vertreten gewesen wäre.

Die Ausführung des Programms durch das Vokalensemble von Radio Hilversum unter Marinus Voorberg und den Niederländischen Kammerchor unter Felix de Nobel blieb den Ansprüchen der Werkauswahl nichts schuldig. Ath