In den ersten beiden Monaten dieses Jahres hat sich der Durchschnitt der deutschen Aktienkurse um etwa 7 Prozent erhöht. Damit ist knapp die Hälfte des Verlustes von 1965 wieder aufgeholt worden, allerdings nur statistisch gesehen, denn innerhalb der einzelnen Branchengruppe haben sich beträchtliche Differenzierungen ergeben. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß das Tempo der bisherigen Aufwärtsentwicklung nicht anhalten kann. In den letzten beiden Wochen traten bereits kleinere Rückschläge ein, die jedoch in den meisten Fällen wieder ausgeglichen wurden. Es gab eine Konsolidierungspause. Die Optimisten nehmen an, daß der Anstieg der Aktienkurse in absehbarer Zeit weitergehen wird.

Dabei spielt die Hoffnung auf eine langsame Stabilisierung des Kapitalmarktes eine Rolle. Große Kapitalerhöhungen werden wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr stattfinden, so daß das für die Neuanlage in Aktien zur Verfügung stehende Geld zwangsläufig das vorhandene Material verknappen und damit zur Kursfestigung beitragen müßte. Auf der anderen Seite ist beim Publikum die Neigung, sich zu den gestiegenen Notierungen von seinen Aktien zu trennen, nach wie vor gering. Nur dort, wo ein ausgesprochenes Bedürfnis zur Liquidität besteht, finden Positionslösungen in Aktien statt. Man kann davon ausgehen, daß jene Posten, die Seit Jahresbeginn an den Börsen gehandelt worden sind, zum großen Teil in die Portefeuilles von Anlegern gewandert sind, die nicht die Absicht haben, sich schon bald wieder von ihnen zu trennen. Insofern gibt es auf dem Aktienmarkt eine solide Grundverfassung, die selbst durch die zeitweisen Abgaben aus amerikanischem Besitz nicht erschüttert werden konnte.

Zu einer dauerhaften Aufwärtsbewegung der Kurse kann es aber erst kommen, wenn sich das breite Publikum zur Aktienanlage entschließt und wenn die Banken wieder über höhere flüssige Mittel verfügen. Ein großer Teil der Bankenkundschaft hat den Schock noch nicht verwunden, den ihm die Baisse der letzten Jahre versetzt hat. Obgleich die Besitzer von festverzinslichen Papieren von Verlusten ebenfalls nicht verschont geblieben sind, wird dem Rentenpapier allein schon aus Zinsgründen der Vorzug gegeben – von vielen Banken nicht ungern gesehen weil sie dadurch in die Lage versetzt werden, ihre Konsortialquoten besser unterzubringen. Der schleppende Absatz der neuen Länderanleihen beweist, daß die öffentliche Hand den Kapitalmarkt immer noch bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit in Anspruch nimmt und ihm keine Chance zur Erholung gibt. Die in Banckreisen immer wieder geäußerte Hoffnung, die Bundesbank werde in einigen Monaten ihre Restriktionspolitik mildern, steht im krassen Widerspruch zu der in regelmäßigen Abständen von diesem Institut geäußerten Absicht, an dieser Politik festhalten zu wollen. Die Bundesbank sieht keinen Grund, die Kreditfesseln zu lockern. Dies um so weniger, als von einer Preisberuhigung in wichtigen industriellen Bereichen noch keine Rede sein kann.

Eine wichtige Rolle als Börsenfaktor werden in den nächsten Monaten die Investment-Fonds spielen. Durch den immer noch relativ regen Absatz ihrer Zertifikate werden sie instandgesetzt, ständig ihr Aktien vermögen zu erhöhen. Damit leisten sie einen bedeutsamen Stabilisierungsbeitrag. Andererseits stehen sie auch in diesem Jahr vor dem Problem, sich für die Jahresausschüttungen Mittel zu beschaffen, die über die Einnahmen aus Zinsen und Dividenden hinausgehen. Noch im Vorjahr war das im größeren Ausmaß durch die Veräußerung von Bezugsrechten möglich. Daneben standen als Folge höherer Dividenden gewisse Mehreinnahmen zur Verfügung. In diesem Jahr werden steigende Ausschüttungen zu den Seltenheiten gehören, und der Bezugsrechtverkauf wird weniger bringen, weil – wie schon gesagt – größere Kapitalerhöhungen nicht mehr zu erwarten sind. Deshalb wird nichts anderes übrigbleiben, als gelegentlich Kursgewinne zu realisieren, eine Tätigkeit, die zumindest vorübergehend immer wieder zu „Konsolidierungspausen“ führen muß. K. W.