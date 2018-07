Nach der Devise „Doppelt hält besser“ schickten die Sowjets im November letzten Jahres im Abstand von vier Tagen zwei Raumsonden auf eine Reise zur Venus. Nach einem Flug von 270 Millionen Kilometern ist am Dienstag die Forschungssonde Venus III nach einer harten Landung auf der Oberfläche des Planeten zerschellt. Zuvor setzte sie noch einen Wimpel mit dem Sowjetwappen ab.

Venus II zog in einem Abstand von nur 24 000 Kilometern an dem Planeten vorbei, das sind noch 10 000 Kilometer weniger als der Abstand der amerikanischen Raumsonde Mariner II, die am 14. Dezember 1962 am Morgenstern vorbeiflog und 42 Minuten lang Meßdaten zur Erde funkte.

Die Wissenschaftler warten jetzt gespannt auf die Auswertung der sowjetischen Meßdaten. Mariner II hatte seinerzeit eine Oberflächentemperatur von 430° C gemeldet. Das wäre für jedes organische Leben zu heiß. 1964 wurde diese Messung von amerikanischen Forschern aufgrund von Spéktral-Analysen angezweifelt.