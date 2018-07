Von Carola Stern

Ich will mich hier beschweren. Ich will meinem Ärger Luft machen. Doch werde ich vorher kurz, wenigstens an Hand von zwei Beispielen, zu erklären versuchen, mit welchen natürlichen und grundsätzlichen Schwierigkeiten sich heutzutage politische Lektoren herumzuschlagen haben. Nach meinen Erfahrungen ist es in unserem Beruf besonders schwer, Kontinuität zu entwickeln und unserem Lektorat Profil, Charakter zu geben. Das liegt in der Natur der Sache, damit müssen wir selber fertig werden.

Unsere Kollegen in den schöngeistigen Lektoraten sind ständig auf der Suche nach neuen begabten Autoren. Haben sie Erfolg, gelingt es ihnen, – neue Schriftsteller zu entdecken, für den Verlag zu gewinnen, dann können sie hoffen, daß ihnen diese Autoren einigermaßen regelmäßig eine neue Erzählung, einen neuen Roman oder neue Gedichte bringen. Mit der Zeit bildet sich um das Lektorat ein fester Autorenkreis. Worüber die Autoren schreiben, welche Themen sie behandeln, das ist im Vergleich zu ihrer Begabung fast nebensächlich.

Wir in den politischen Lektoraten hingegen suchen häufig nicht zuerst den Autor, sondern das Thema. Wir fragen: Wer könnte uns ein gutes Buch über die Bundeswehr schreiben? Wer wäre in der Lage, das Buch über die beiden Teile Deutschlands zu verfassen? Von wem könnten wir eine neue Napoleon-Biographie bekommen? Gelingt es uns, für das Thema Bundeswehr den richtigen Autoren zu finden, haben wir sein Buch schließlich auf den Markt gebracht, können wir ihn nicht fragen, ob er nun anschließend für uns über die Gewerkschaften schreiben wolle. In der Regel sind unsere Autoren Fachleute, Spezialisten, die nur "nebenbei" oder "zwischendurch" Bücher schreiben, und denen es um ein bestimmtes Thema geht. Mit anderen Worten, da wir ständig nach neuen Themen suchen, müssen wir auch ständig nach neuen Autoren suchen, und eben das macht es so schwer, Kontinuität in unsere Arbeit zu bringen.

Noch mehr bedrückt mich die Frage, wie man es heute eigentlich fertigbringen soll, einem politischen Lektorat oder einem politischen Verlag Profil, ein "Gesicht" zu geben? Es ist sicherlich kein Zufall, daß alle großen Verlage in der Bundesrepublik sowohl in bezug auf die Themen als auch in bezug auf die Autoren ein recht buntscheckiges politisches Programm anbieten. Verlagsankündigungen vereinen politische Autoren mit den unterschiedlichsten, manchmal mit extrem entgegengesetzten Auffassungen. Im Vergleich zur Weimarer Republik stirbt der politische Richtungsverlag, der Weltanschauungsverlag, der Parteiverlag langsam ab. Und das ist ganz natürlich, denn wo sich die großen Parteien schon kaum noch voneinander unterscheiden, hat auch der Richtungsverlag keine Zukunft mehr.

Vielleicht, so könnte man einwenden, ist es möglich, an die Stelle eines ideologischen Firmenzeichens die Spezialisierung auf ein oder zwei große Themen zu setzen, vielleicht entsteht so ein "Gesicht". Doch wird dieses Bemühen von der Konkurrenz gehemmt oder vom Streben nach finanziellem Erfolg durchkreuzt. Spezialisiert man sich nämlich auf ein gefragtes, gängiges Thema, kann man sich ausrechnen, wann ein anderer Verlag und bald weitere das erstrebte Monopol durchbrechen. Konzentriert man sich dagegen auf ein zwar höchst wichtiges, aber wenig gefragtes Buchthema in der Bundesrepublik, etwa auf Europa-Politik, kann man sich ausrechnen, wann das Lektorat "Konkurs anmelden" muß. Um es etwas lax auszudrücken: Das Verlags-Hobby muß entweder mit der Konkurrenz geteilt oder durch andere, gängige politische Bücher finanziert werden. Charakter scheint einfach eine Sache der Qualität, verbunden mit Quantität zu werden. Aber woher soll man Jahr für Jahr mindestens zehn gute politische Autoren für einen einzigen Verlag nehmen? Die Herren haben ihre Verträge beim Rundfunk, bei den Parteien, beim Fernsehen, in der Wissenschaft... Es ist schwer, gute politische Bücher zu machen.

Doch versuchen wir es immer wieder, und es gelingt uns trotz der Schwierigkeiten. Ein gutes politisches Buch kommt auf den Markt. Was dann geschieht, vergällt uns oft das Leben. Sicherlich können wir nicht von den Buchhändlern erwarten, zu wissen, daß das übersetzte Buch eines amerikanischen Autors ein Standardwerk etwa über den Zweiten Weltkrieg ist, und eineinhalbes Jahr früher erschienenes Buch zum gleichen Thema von Fehlern wimmelt. Wir können auch nicht von den Buchhändlern erwarten, daß allein sie das gute politische Buch unter den vielen Titeln der Frühjahrs- und Herbstproduktionen entdecken, fördern, verbreiten. Wir können nur hoffen, daß sich im Laufe der Jahre ein paar mehr Buchhändler überhaupt für politische Bücher interessieren. Vorerst bedarf dieser Buchtyp einer besonders intensiven Werbung durch den Verlag. Doch da die Auflagenhöhen politischer Titel meistens weit hinter den Auflagezahlen für schöngeistige Literatur zurückbleiben, ist der Werbeetat entsprechend begrenzt.