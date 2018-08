Von Gerhard Zwerenz

Aufsätze eines Achtzigjährigen aus der Verstreuung über fünf Jahrzehnte zu sammeln – das kann eine bloße Respektbezeigung sein. Aber für derlei altmodische Umgangsformen hätte heute kaum noch ein Verlag Zeit und Geld; es muß sich schon anders rentieren. Was dem Leser in dem Buch

Ernst Bloch: "Literarische Aufsätze", Band 9 der Werkausgabe; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 581 S., 34,– DM

vorgelegt wird, gilt auch über die Bedeutsamkeit hinaus, die sich von selbst versteht bei einem Denker, der, über Literatur schreibend, Literatur schreibt, ein Zeugnis des stets suchend formulierenden Nachdenkens über Ästhetik und Welt, aber nicht ohne Streitlust und ironische Freundlichkeit.

Das beginnt schon vor dem Text mit der Widmung an Hans Mayer, der doch von Thomas Mann eine – wohlbegründet – hohe Meinung hat, während es auf Seite 121 im Buch – nicht minder wohlbegründet – heißt: "Aber auch Könner wie Wassermann, selbst Thomas Mann eröffneten bislang nur eine Mode des abstrakten Scheins und Scheinlebens mit allen seinen Fragen, außer der wirklichen: woher dieses Leben kommt und wie es daher wirklich beschaffen ist. Sie setzen ihr Plus an schön geschwungenen Konstruktionen ..."

Zwar wurde das schon 1931 formuliert und in Hinsicht auf den "Zauberberg", den späteren Thomas Mann also nicht einschließend; aber das schockierende Diktum wurde eben 1965 unverändert wieder vorgelegt, und nicht nur aus Gründen originalverbürgender Treue.

Es wäre gewiß auch zu leicht genommen, wollte man in der "Zauberberg"-Kritik nichts als die Atmosphäre des damals allgemein bei den Linken herrschenden Unbehagens sehen: Der Thomas Mann, der mit den "Betrachtungen eines Unpolitischen" so ungeschickt wie provozierend aufgetreten war, schien nun dem schönen Schein der Dekadenz zu huldigen; die Pazifisten und Revolutionäre der Zeit des Ersten Weltkriegs vermochten sich, mit einigem Anlaß, einfach nicht vorzustellen, daß dieser bürgerliche Spätling Thomas Mann auch zu einer demokratischen Spätlese finden könnte. Der Schriftsteller, der dann als geistiger Führer der vor Hitler Emigrierten galt und übers Radio politisch-militante Reden hielt, überraschte niemanden mehr als die deutschen Demokraten, die sich angewöhnt hatten, zwischen Heinrich und Thomas Mann eine politische Grundsatz-Grenze zu ziehen.