Der Rektor steht an der Spitze der Akademischen Selbstverwaltung und repräsentiert die Universität bei feierlichen Gelegenheiten. Ihm gebührt die Anrede ‚Magnifizenz‘. Er erledigt die laufenden Geschäfte und führt die Beschlüsse des Engeren und des Großen Senats aus.“

Es war ein langer Weg von der Promotion der ersten Studentin 1867 in Zürich bis zum Beschluß, das höchste Amt, das die deutsche Universität zu vergeben hat, einer Frau anzuvertrauen. Und die philologischen Bedenken, wie denn wohl ein solches Novum zu benennen sei, waren ganz sicher nicht die wichtigsten, die bisher davon abgehalten haben, durch einen spektakulären Akt zu bestätigen, was eigentlich mehr mit Staunen und mit mehr oder weniger starker Abwehr geduldet wurde: die gleichberechtigte Stellung weiblicher Ordinarien im Lehrkörper der Universität.

Die Anwesenheit im Akademischen Senat und erst recht die Repräsentation der Hochschule nach außen waren bislang selbstverständlich männliche Angelegenheiten, das Amt des Rector Magnificus, des „erhabenen Lenkers“, eine der letzten und eifersüchtig gehüteten Bastionen einer allmählich zu bezweifelnden Tradition.

Die lange Reihe der Magnifizenzen mit Amtskette, Talar und Barett wird nun durch eine „Magnifica“ unterbrochen werden. Diese respektvolle Bezeichnung wurde vom Senat der Ruperto-Carola-Universität zu Heidelberg an die Stelle des üblichen Titels gesetzt, um Frau Professor Margot Becke, der Bundesrepublik erste Rektorin, auch anreden zu können. Im Akademischen Jahr 1966/67 wird sie die Geschicke der ältesten, 1386 gegründeten deutschen Universität lenken.

Die in Allenstein/Ostpreußen geborene Chemikerin studierte an den Universitäten München und Halle und wurde 1939 als Schülerin von Hellmuth Stamm zum Dr. sc. nat. promoviert. Assistenten- und Dozentenjahre in Halle, Habilitation 1944. Nach dem Krieg kam Margot Becke nach Heidelberg – nicht durch die übliche Berufung, sondern auf einen Befehl der amerikanischen Militärregierung. 1947 wurde sie zum planmäßigen außerordentlichen, 1959 zum ordentlichen Professor für Anorganische und Analytische Chemie ernannt. Für ihre Forschungen erhielt sie 1961 den Alfred-Stock-Gedächtnispreis.

Der Umgang mit den Organen der Universität ist ihr nicht unbekannt: Als Dekanin stand sie 1961/62 der Naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät vor; sie ist Mitglied der Akademischen Baukommission und der Senatskommission für Information. Und auch die Sorgen der Studenten sind ihr vertraut: In der Studentenhilfe Heidelberg konnte sie sich als Senatsbeauftragte damit befassen.

Sicher ist es nicht ganz von ungefähr, daß Naturwissenschaftlerinnen als erste das akademische Tabu durchbrechen – auch die zweite, genauer gesagt die erste deutsche Rektorin, Professor Liselott Herforth, die diese Würde seit diesem Semester an der Technischen Universität Dresden innehat, ist Naturwissenschaftlerin, ihr Fachgebiet die Anwendung radioaktiver Isotope. Selbst der aufgeschlossenste Senat wird doch vermutet haben, daß die Ordinaria eines „exaktlogischen“ Faches eher die Nüchternheit und Sachlichkeit zur Amtsführung aufbringt als zum Beispiel eine Philologin.

Wie immer dem auch sei: der Entschluß des Heidelberger Senats ist ein Zeichen dafür, daß die Zeiten einer mehr kämpferischen Emanzipation sich ihrem Ende nähern und abgelöst werden durch die selbstverständliche Anwesenheit weiblicher Wesen in Berufen, denen Geschichte und Tradition eine nicht mehr aufrechtzuerhaltende und alles in allem heute unberechtigte Exklusivität zugeschrieben hatten. Die Ernennung von Richterinnen, Ministerinnen, Abgeordneten, Pastorinnen und jetzt einer Rektorin sind heilsame Unternehmen, Vorurteile abzubauen, die zwar leider immer noch vorhanden sind, deren restlose Verstaubtheit aber allmählich immer deutlicher wird. Hilke Schlaeger