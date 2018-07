Inhalt Seite 1 — Was die Glocke schlägt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Unbehagen wich der Unruhe, die Unruhe der Bestürzung. Was sich in der „Glocke“ (der Beruhigungszelle im Hamburger Untersuchungsgefängnis) ereignet hatte, erschien zunächst mehr als ein Ausnahmefall, eine Erscheinung am Rande, niemals zu billigen, aber aus manchem doch zu erklären. Jetzt wirkt es wie das Symptom einer bösartigen Krankheit. Ist es nur eine Hamburger Krankheit?

Von Woche zu Woche, zeitweise von Tag zu Tag kamen nun Nachrichten über eine menschenunwürdige Zelle, über Schläge, über mangelnde Dienstaufsicht, über unzureichende Berichterstattung der Ämter, über Härte oder Herzensroheit. Schließlich kam die Mitteilung über das Wort eines Arztes, der zuviel Schreckliches gesehen hat, als daß er noch ein Blatt vor den Mund nähme: das Wort von Haases „Arsch, der zu Butter geschlagen war“ – wieviel Pein der Kreatur enthüllt das eine derbe Wort. Und dann der neue Fall: Ein Verkehrssünder, aus menschlich nicht unsympathischer Furcht vor der Schande der Bestrafung zum Säufer geworden, wird nicht in das Lazarett, sondern in die Zelle gebracht. Zwei Tage später ist er tot. Und auch ein neunzehnjähriges Mädchen hat dort gelegen, unter den gleichen entwürdigenden Umständen wie sonst die Männer. Zertretene Menschenwürde hier wie dort.

Daß menschliche Schicksale sich so jammervoll abspielen, wäre nicht möglich, wenn nicht die Wärter abgestumpft wären gegen menschliche Qual, wenn nicht die – gewiß überlasteten, in der Flut von Beschwerden und Berichten ertrinkenden – Oberen ihre Ohren verschlossen hätten vor dem Stöhnen des Leides. Den Staatsbürger beschleicht wieder die Furcht, vielleicht selber einmal ausgeliefert zu werden den schwer zu fassenden, im Grunde unheimlichen Mächten der Behörden. Ohnmächtig ist, so scheint es, der Mensch, wenn er erst einmal, sei es schuldhaft oder schuldlos, in die Fänge geraten ist. Aber so sollte es doch nicht sein; Furcht sollte in unserer Zeit niemand empfinden vor dem Staat und seinen Organen! Auch der Schuldige sollte gewiß sein dürfen, daß seine Leiden im rechten Verhältnis zu seinen Vergehen stehen. (Und wer von uns will denn wissen, ob er nicht auch einmal schuldig wird? Niemand ist gefeit gegen Verstrickungen des Schicksals.) Von dem Kranken aber – und Haase wie der Verkehrssünder waren krank –, von ihm zuallererst sollten wir wissen dürfen, daß die heilende Hand des Arztes und nicht der strafende, schlagende Arm des Wärters über ihm sei.

Daß es ganz anders und soviel schlimmer ist, und dies in einer weltberühmten, auf den freiheitlichen und humanistischen Geist ihrer Verwaltung so stolzen Stadt, hat viele Bürger, und nicht nur in Hamburg, so fassungslos gemacht. Aber was ist zu tun?

Der Ruf ertönt, man müsse ein Exempel statuieren, die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Nun, die aufgescheuchten Disziplinarbehörden werden ihre Pflicht tun. Aber die entscheidende Lehre aus diesen Vorgängen, die wichtiger ist als Rügen oder Strafversetzungen, ist doch die: Wir hatten vergessen, daß der Mensch zuviel Macht nicht verträgt und daß die Macht ihn herzensträge und böse macht. Man spottet über die alten Liberalen, die zuviel vom Menschen gehalten hätten. Der Spott ist richtig „der Mensch“ ist nicht gut. Aber die alten Liberalen hatten die Weisheit begriffen, daß die Macht eine gefährliche Verlockung darstellt. Ihre Staatslehre ist voll von Vorschlägen, wie man Kontrollen aufbaue, damit der Mensch, damit auch der Beamte seine Macht nicht mißbrauchen könne. Diese Kontrollen hat man schleifen lassen, und daraus erwuchsen, so wie Menschen nun einmal sind, die Gefahr und das Unheil.

Kontrollen schützen nicht nur den Häftling, sie schützen auch den Beamten, sie schützen unsalle davor, daß wir Macht mißbrauchen, daß wir im biblischen Sinne deshalb böse werden, weil wir glauben, Gehorsam der anderen stehe uns zu. Niemand sage, daß er nie in Gefahr komme, Macht zu mißbrauchen, daß er niemals einen Wehrlosen blutig schlagen werde. Man möge sich erinnern an jenen Oberstaatsanwalt, eine Zierde seines Standes und seiner Stadt, von humanistischer Bildung gesättigt, dem dennoch das Wort entfahren konnte, auch er wäre gegenüber einem renitenten Häftling vielleicht zum Totschläger geworden.

Und man erinnnere sich an jene hochangesehenen und rechtschaffenen Bürger, die kein Arg darin fanden, jahrzehntelang ihre Vorgesetztenstellung so auszunutzen, daß die Häftlinge für ein paar Groschen ihren Garten in Ordnung brachten und ihr Haus anstrichen. Der Vorgesetzte darf vieles, was andere nicht dürfen, weil er eben ein Vorgesetzter ist: das ist die banale, aber wirksame Philosophie, die dem zugrunde liegt.