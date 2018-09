Aktionäre dringend gesucht

Der Notvorstand der A. Riebeck’sche Montanwerke AG, früher Sitz Halle, hat an die Banken die Bitte gerichtet, ihm bis zum 11. März mitzuteilen, welche Aktionäre der Gesellschaft in ihren Depotbüchern verzeichnet sind. Im Westen liegt ein Reinvermögen der Gesellschaft von 5 Millionen Mark. Der Notvorstand beabsichtigt eine Sitzverlegung nach Frankfurt, um dort eine Liquidation durchzuführen. Die Gesellschaft gehörte bis zum Kriegsschluß zum IG-Farben-Konzern. Das Aktienkapital betrug zuletzt 75 Millionen Reichsmark, davon besitzen heute noch rund 38 Millionen die IG-Farbenindusrie AG i. Abw., knapp 30 Millionen Rheinstahl. Der Rest ist Streubesitz. Es ist anzunehmen, daß ein Teil der alten Riebeck-Aktionäre noch in Mitteldeutschland lebt.

Wieder überzeichnet

Der kürzlich aufgelegte Immobilien-Fonds „HB-Fonds 5“ ist schon wieder ausverkauft. Weitere Fondsprospekte sind in Bremen, Bremerhaven, Braunschweig und Hamburg in Vorbereitung. Der Zeichner erwirbt bei diesen Fonds unmittelbares, grundbuchlich gesichertes Grundstückseigentum.

Höhere Großbanken-Dividenden für 1966?

Mit harten Hauptversammlungs-Diskussionen rechnen die drei Großbanken in diesem Frühjahr. Die Offenlegung ihrer wertvollen Beteiligungen in der Industrie wird vermutlich viele Aktionäre anregen, den Schluß der traditionellen Dividendenpolitik (regelmäßige Ausschüttungen von 16 Prozent) zu fordern. Für das Geschäftsjahr 1965 ist allerdings noch nicht mit einer Auflockerung zu rechnen. Im nächsten Frühjahr würden dann die Institute jedoch „heraufgehen“, so wird an der Börse vermutet. Das ist einer der Gründe, warum Großbank-Aktien als Anlagepapiere plötzlich wiederentdeckt worden sind.