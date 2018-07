Zwei begabte Männer, der Schriftsteller Günter Herburger und der Filmregisseur Peter Lilienthal, konstruierten gemeinsam ein Fernsehspiel, das mit Hilfe einiger knapper Dialoge und leitmotivisch wiederholter Bilder, Hinterhauseingang, Kleinbürgermobiliar, Altmännergesicht, eine einfache Geschichte erzählt.

Es ist jemand gestorben; die Kamera folgt den Betroffenen und fixiert charakteristische Details: Ein Trauerrock wird gekürzt, man bestellt, so hoch soll er sein, einen Grabstein und gibt, um Block und Kreuz bezahlen zu können, den alten Zweitakter bei der Tankstelle ab. Keine Rede von kontinuierlicher Handlung; kein Gedanke an den Aufbau von Persönlichkeiten; keine Ambition, das Verhältnis zwischen den Figuren im Sinn des naturalistischen Theaters sinnfällig zu machen: Die Tote hat einen Freund gehabt, genauer: einen Mann, der sich für ihren Liebhaber hält (möglich, doch keineswegs sicher, daß sie ihn loswerden wollte). Auch die Tochter, mitsamt ihrem geschiedenen Mann, spielt eine Rolle unter der schwarzbeschlipsten, schwarzberockten Trauergesellschaft...

Viel mehr weiß man nicht, die Beziehungen sind undeutlich, das Koordinatennetz verschwimmt, über die Hauptfigur (eine Frau? ein Fräulein?) ist nichts weiter zu sagen, als daß sie Zimmer vermietet, Kammern für die Tochter und deren Freundin, besser Bekannte, exakter Konkurrentin, und die Wohnung zur Verfügung stellt, in der das Stück spielt.

Ein Stil der Andeutungen, ein Mutmaßungsspiel: Die Gestalten bleiben ohne Profil. Herburger und Lilienthal begnügen sich mit karger Markierung; einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Sätze bezeichnen die Lage, Ekel, Trauer, Resignation, in der sich die Personen befinden; Satzfetzen enthüllen sekundenlang die Gedanken: „Das ist der Mann, der im Juni auf Tannennadeln Ski läuft.“

Dabei ist es charakteristisch, daß die Reden der Partner auf verschiedenen Ebenen abspulen; Schluchten klaffen zwischen Satz und Satz; der gemeinsame Bezugspunkt fehlt so gut wie das verbindliche System der human relations: „Waren Sie schon einmal verreist?“ „Ja, natürlich, ich reise sehr gern.“ „Das kann jeder sagen.“

Mit stereotyper Stimme, muffig und leise – alle sprechen im gleichen Tonfall, ohne Dialekt, nur mit winzigen syntaktischen Eigenarten – wird in diesem Stück zwiefacher Abschied genommen, Abschied von der Toten, Abschied von den Lebenden. Die Friedhofsatmosphäre, geschäftige Virtuosität, schamloses Händefalten, Schaustellertremolo, wirkt nach.

Ein Jammer nur, daß der Regisseur ausgerechnet in diesem aufs Stereotype, Konventionelle, Banal-Verlogene, Hintergründig-Entlarvende angelegten Stück mit kruden Gags, dümmlichen Scherzen und surrealistischen Mätzchen die Konsequenz der Inszenierung ebenso leichtfertig preisgab wie der Autor die Grundidee seines Stücks: In einem Spiel, das alle psychologischen Eindeutigkeiten sorgsam vermeidet, wirkt die Ausmalung des Dreiecksverhältnisses Tochter–Freundin–geschiedener Mann wie ein Widerspruch in sich selbst.

Die Friedhofsszenen und die mörderischen Gespräche im Kleinbürgerzimmer, die Requisiteneinblendung, das parodistische Kontrastspiel und die Demonstration einer pechschwarzen, auf dem Prinzip der Unangemessenheit fußenden Komik... all das ist so perfekt, daß die Gartenzwerg-Gags und die Klein-Ibsen-Reprisen doppelt ärgerlich wirken. Momos