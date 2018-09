Wem würde es nicht Spaß machen in einem internationalen Konflikt als Vermittler aufzutreten? Manchen Staatsmännern ist das geradezu zur Lieblingsbeschäftigung geworden.

Die Snobs unter den Vermittlern würden es vorziehen, zwischen Jugoslawien und Albanien zu vermitteln. Von der Publicity her lohnt sich aber der Vietnam-Konflikt viel mehr. Darum ist der zum Fokus aller Vermittler geworden. Es sind so viele, daß man eine Zentrale einrichten will, die den Tages- und Nachtdienst regelt. Dadurch vermeidet man auch die peinliche Situation, daß zwei oder drei Vermittler an einem Ort gleichzeitig zum Vermitteln eintreffen. Vermittler können Kollegen nicht ausstehen; sie sind typische Einzelgänger.

*

Manchmal erfährt ein Vermittler bei seiner Ankunft im Staate A, dieser habe soeben seinen Streit mit Staat B begraben; beide Länder hätten sich inzwischen gegen Staat C verbündet. Darauf sagt ein geübter Vermittler: „Vermitteln ist vermitteln“, und stürzt sich mit Feuereifer auf seine neue Aufgabe.

Neben den Vermittlern befassen sich auch die Friedensboten Johnsons mit dem Vietnam-Krieg. Diese beiden Personengruppen auseinanderzuhalten, fällt nicht immer leicht. Da gab es schon peinliche Irrtümer. In Zukunft sollen sie sich durch blaue und rote Abzeichen im Revers voneinander unterscheiden. Dann weiß man in Kambodscha gleich, ob einer zum Vermitteln kommt oder ob er seelischen Beistand und Verständnis für Amerika erbitten will.

*

Vermitteln ist sehr strapazierend. Mancher hat kaum einem asiatischen Brennpunkt den Rücken gekehrt und zu Hause ein schönes Bad genommen – da läutet das olivfarbene (nur für Vermittlungen!) Telephon. Aha, Mittelamerika! Und schon muß er wieder losbrausen.