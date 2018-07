Inhalt Seite 1 — Der Herr und der Diener Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Härtling

In diesen seinen physiognomischen Studien tut Kassner ein Welttheater auf. Ein großes? Ein kleines? – Sein philosophischer Einblick und die künstlerische Absicht, die den Einblick zu verwirklichen trachtet, kann diese Unterscheidung nicht brauchen. Naht er sich der Welt von außen? Von der Physiognomie her? Von innen? Aus den Gedanken darüber? Auch diese Unterscheidung wird ihm nur nutzbar, indem er lernt und lehrt, die untrennbare Einheit des Außen und Innen zu begreifen. Die Einheit bezeichnet er schlicht als „Sinn“. Es führt kein kausaler Weg von draußen nach drinnen und umgekehrt, nur ein intuitiver. Ohne den Sinn wären das Weltgesicht und die es verwandelnden Gesichter in der Welt ohne Inhalt, ohne den Sinn bliebe der Inhalt ohne Gesicht... So sind denn Erscheinung und Ding an sich oder Welt als Vorstellung und Wille für Kassner eng und genau ineinander gerückt. Das Problematische im Sinne Hebbels und das Psychologische im Sinne des Bekenntnisses interessieren seine Physiognomik nicht, wie ihr der philosophische Idealismus kein Führer sein kann. Sie nimmt Quantität als Qualität und erhöht sich zur Kunst durch die Synthese „aus Mathematik und Dichtung, aus Begriff und Symbol“ ... Was Kassner über die Physiognomik denkt, im ausführlichen Anhange seines Buches, ist besser und leuchtender, als was er mit ihrer Hilfe vollbringt, im Hauptteil des Werkes; ...sein Reichtum an Perspektiven und Beziehungen ist ungemein, aber ihm wird leichter das Summarische sinnlich als das Sinnliche gestalthaft.

(Berliner Börsen-Courier vom 14. März 1926; nachgedruckt in: Oskar Loerke, „Der Bücherkarren“; Veröffentlichung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 34, Verlag LambertSchneider,Heidelberg/Darmstadt1965.)

Loerke und Kassner waren einander verwandt:Wer Loerkes Aufsätze über Bruckner und Bach liest, wird den gleichen, bohrenden, fragenden, auf Details insistierenden Ton vernehmen wie in Kassners Essays über das neunzehnte Jahrhundert. Auch die Neigung zur Parabel eint sie.

Was führt sie auseinander, wo trennen sie sich, weshalb fragt Loerke ein bißchen mokant, ob Kassner in seinen physiognomischen Studien „ein großes“ oder „ein kleines“ Welttheater auftue? Loerke war der Ironie nicht mächtig, während Kassner sie für den schönen, gefährlichen Treibsand des Geistes hielt – selbst dort, wo Ernst und Vision seine Sprache verdunkeln, können Wörter ironisch aufblitzen, unvermutet den Sachverhalt wenden. Dem war Loerke nicht gewachsen, solche Sprünge irritierten ihn.

Sie nährten sich beide aus der Erfahrung des neunzehnten Jahrhunderts; sie waren dessen unbeirrbare Apologeten. Loerke heroisierte, er musizierte gleichsam Gestalten – die Schwierigkeiten seines Bruckner lösen sich in der Gewalt der Kunst. Die Psychologie Hebbels, die tiefsinnige Theatralik, die erst in der Vereinfachung überzeugt, schätzt er als ein Muster des Ausgangs ebenso wie den schlanken Eifer des Idealismus. Das ist nicht Kassners neunzehntes Jahrhundert. Kassner trieb Quellenforschung. Was ihn bestach, waren die Differenziertheit der Verzweiflung, die erkannte und beschriebene Unsicherheit, das Schwellenbewußtsein – seine Porträts von Kierkegaard und Sterne lassen keinen Zweifel an ihrem Rang, doch allen Zweifel an dem Zeitalter, dessen Bewegungen sie denkend und schreibend gehorchten.

Für Kassner verquicken sich im neunzehnten Jahrhundert schönrednerischer Niedergang und sich nicht selten widerrufender Aufbruch. Nichts entblößt mehr als diese Diskrepanz: Die Schwarmgeister weichen den Realisten oder binden sich im Genie, Dostojewskij, Sterne zum Beispiel. Das Gesicht reißt auf; die Typen, der Dandy etwa, der Kassner ungewöhnlich anzog, werden reich durch den Widerschein einer historischen Entwicklung, die zu erläutern Kassner nicht müde wurde. Seine Bildung war ungeheuer; sie war Resultat seines Gebrechens – er war gelähmt – und seiner genauen Liebe.